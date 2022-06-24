Субсидии авиакомпания в условиях санкций будут перечислять по-новому

Скорректирован порядок перечисления субсидий авиакомпаниям в рамках программы поддержки в условиях санкций. Соответствующее постановление кабмина от 15 июня 2022 года № 1080 вступает в силу 24 июня.

Сейчас авиакомпании могут получить субсидии на возмещения ряда расходов:

- операционные расходы на перевозки по внутренним воздушным линиям в апреле-октябре 2022 года,

- операционные расходы в период введения режима временного ограничения полетов с 24 февраля 2022 года (для аэропортов юга и центральной части России),

- недополученные доходы в связи с возвратом пассажирами билетов по отмененным международным и внутренним рейсам, оформленным до 24 февраля 2022 года.





Новым постановлением кабмин дополнил перечень условий соглашений о субсидировании в 2022 году российских авиакомпаний в условиях санкций. Установлено, что в соглашении будет содержаться условие о предоставлении авиаперевозчиками для перечисления средств расчетного или корреспондентского счета, открытого в учреждении Банка России или кредитной организации, по которому отсутствуют требования о взыскании средств.