Сын Ильи Авербуха переехал от отца на съемную квартиру
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Сын Ильи Авербуха переехал от отца на съемную квартиру

Сын Ильи Авербуха переехал от отца на съемную квартиру
18-летний сын фигуриста Ильи Авербуха, Мартин съехался со своей любимой девушкой. Известный фигурист, продюсер ледовых шоу Илья Авербух — дважды отец. От брака с коллегой Ириной Лобачевой у него есть сын. Мартин с 13 лет жил со знаменитым отцом, но недавно съехал от него в отдельную квартиру. Теперь он ведет быт со своей девушкой Софией Баранжиевой. Илья Авербух не был против такого решения. Фигурист арендовал квартиру для молодых рядом со своей, чтобы почаще с ними видеться.
«У Мартина есть девушка, они живут отдельно, но рядом с нами. Снимаю для них квартиру. Живем близко, поэтому часто общаемся. Но у Мартина началась своя жизнь. До гражданского брака еще далеко, просто ребятам хорошо вместе», — рассказал спортсмен в эфире программы «Хватит слухов!» на канале «ТВ Центр». Сын Ильи Авербуха не скрывает свою возлюбленную и периодически делится снимками с ней в соцсетях. Девушку зовут София Баранжиева, она родом из Ростова-на-Дону, а сейчас учится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ на факультете бизнеса и делового администрирования. Напомним, что с 1995-го по 2007 год Илья Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин. Спортсменка признавалась, что рассталась с отцом ребенка из-за его измен. Она долгое время закрывала глаза и надеялась, что семью удастся сохранить. Фигуристка забеременела во второй раз, но на фоне стрессов случился выкидыш. Это стало последней каплей: она подала на развод. А 20 декабря 2020 года Илья Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой. 14 августа 2021 у пары родился сын Лев. Кстати, артистке удалось стать другом для сына Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой. У Мартина прекрасные отношения с женой отца.
# Шоу-бизнес Авербух Илья
По материалам: z-aya

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