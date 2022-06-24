"Так обнял": Брутян выложила романтичную фотографию, спровоцировав слухи о сожительстве с Прилучным

Вадим Карасев

Коллеги по сериалу "В клетке" Павел Прилучный и Зепюр Брутян уже долгое время интригуют поклонников. Непонятно, у них действительно романтические отношения, троллинг это или вообще пиар-компания к новому сезону сериала.

На этот раз они и вовсе спровоцировали слухи о своем сожительстве. Зепюр в соцсетях опубликовала селфи с Павлом в обнимку, сделанное в лифте. Естественно, многие предположили, что они съехались.

После предполагаемой тайной свадьбы они до сих пор водят фанатов за нос. "Обнял так, будто я его девушка", — подписала актриса фотографию. Однако зачем тогда Павел ранее показывал кольцо на пальце, почему каждый второй снимок у них совместный... Вопросов возникает много.

Впервые слухи возникли еще в декабре 2021 года и с тех пор постоянно подтверждались, но по самой последней информации между актерами все-таки ничего нет.

Недавно Брутян дала толстый намек на то, что все их "отношения" были фейком, а Павел для нее — коллега, который помог пропиариться. "Павел — отличный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков", — написала она в личном блоге.

Многие и так подозревали, что это рекламный ход — новому сезону "В клетке" нужна пиар-кампания, а каждому актеру нужна популярность. О личной жизни Прилучного также высказался его коллега Владимир Епифанцев. Он не считает, что Павел женился.

Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке - просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак - это же ад!