«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах
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«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах

«Тинькофф» объявил о комиссии за валюту на брокерских счетах«Тинькофф» объявил о ежемесячной комиссии в 1% за хранение валюты на брокерских счетах

C 4 июля в «Тинькофф Инвестициях» вводится плата за остаток валют доллара, евро и фунта стерлингов на брокерских счетах. О решении взимать комиссию объявляется на сайте «Тинькофф».

«Плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов США, евро или британских фунтов, составит 0,033 процента в день или 1 процент в месяц», — сказано в публикации. В организации подчеркнули, что на ценные бумаги клиентов на брокерских счетах мера не распространится, плата будет взиматься только с сумм, хранящихся в перечисленных валютах.

В Telegram-канале компания объяснила, что мера носит вынужденный характер, обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф Банка». При этом клиентам с 4 июля предложат также специальную акцию: доллары, евро и фунты можно будет продать без комиссии, также без комиссии можно будет вложиться в биржевое золото и серебро.

В банке напомнили, что с 23 июня уже изменили условия по обслуживанию карточных счетов граждан в долларах, евро и британских фунтах. Тогда же анонсировалось и введение аналогичной практики для валюты на брокерских счетах.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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