У Кристины Бухынбалтэ украли драгоценности на Дом-2

Вадим Карасев

В итоге своими громкими заявлениями девушка действительно может испортить отношения с теми немногими людьми, которые готовы терпеть её скверный характер. Недавно Крис сообщила, что кто-то украл всё её украшения. То есть, на Поляне завелись воры, ведь Бухынбалтэ хранила всё своё золото в шкатулке, но сейчас его там нет.Своим подписчикам девушка заявила, что ей не хватает трёх цепочек и гвоздиков. При этом участница проекта жаловалась на рассеянность, якобы, она обыскала всю комнату, но в итоге ничего не нашла, хотя все свои вещи она хранит в одном месте. Ситуация выходит очень неприятная. К Крис нередко заглядывает Алексей Адеев, которому наверняка будет неприятно оказаться под подозрением. Естественно, Алёне Опенченко и Клавдии Безверховой также наверняка придётся отвечать на неприятные вопросы и отбиваться от нападок. А может Бухынбалтэ намекает на уборщиц, которые есть на проекте?