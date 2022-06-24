У Кристины Бухынбалтэ украли драгоценности на Дом-2
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У Кристины Бухынбалтэ украли драгоценности на Дом-2

У Кристины Бухынбалтэ украли драгоценности на Дом-2
После того, как Иван Барзиков уехал во Владивосток, Кристина Бухынбалтэ осталась одна на телестройке в окружении коллектива, который её не особо жалует. Девушка имеет не слишком широкий круг общения. При этом на проекте ещё меньше людей, которые заходят к ней в комнату. В итоге своими громкими заявлениями девушка действительно может испортить отношения с теми немногими людьми, которые готовы терпеть её скверный характер. Недавно Крис сообщила, что кто-то украл всё её украшения. То есть, на Поляне завелись воры, ведь Бухынбалтэ хранила всё своё золото в шкатулке, но сейчас его там нет.

Своим подписчикам девушка заявила, что ей не хватает трёх цепочек и гвоздиков. При этом участница проекта жаловалась на рассеянность, якобы, она обыскала всю комнату, но в итоге ничего не нашла, хотя все свои вещи она хранит в одном месте. Ситуация выходит очень неприятная. К Крис нередко заглядывает Алексей Адеев, которому наверняка будет неприятно оказаться под подозрением. Естественно, Алёне Опенченко и Клавдии Безверховой также наверняка придётся отвечать на неприятные вопросы и отбиваться от нападок. А может Бухынбалтэ намекает на уборщиц, которые есть на проекте?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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