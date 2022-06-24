Участники Little Big уехали из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Участники Little Big уехали из России

Участники Little Big уехали из РоссииУчастники группы Little Big уехали из России в США

Участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. На их сайте сообщается, что теперь они живут и работают с Лос-Анджелесе.

Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В описании ролика музыканты призывают остановить специальную военную операцию на Украине. В видео они показали мужчин за шахматным столом, передвигающих фигурки в виде военных, а также людей с застежками-молниями вместо ртов.

Группа Little Big была основана в 2013 году, однако наибольшую популярность она обрела в 2020-м. Тогда артисты должны были ехать на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. В 2021-м они отказались от участия в фестивале.

Клип группы UNO побил рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения». Он набрал более 134 миллионов просмотров за четыре месяца. Клип на песню Skibidi также пользовался большой популярностью: он набрал 500 миллионов просмотров и установил рекорд на русскоязычном YouTube.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 24.06.2022
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Иркутян приглашают присоединиться к акции «Заборник»
Участники Little Big уехали из России
Участники Little Big уехали из России
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Overwatch не будет доступен с 4 октября, его заменит Overwatch 2
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
Состояние жены Шатунова вызывает опасение
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»
Ирина Шихман выходит замуж
Ирина Шихман выходит замуж
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за избиение соседской собаки
Любови Успенской грозит штраф или пять лет лишения свободы за
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Дочка Даны Борисовой боится за жизнь мамы после череды смертей звезд
Юрия Шатунова собираются кремировать
Юрия Шатунова собираются кремировать
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Николай Басков по величине занимает место Кобзона, уверена Канделаки
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство

Топ на сегодня

Подробности смерти Юрия Шатунова
Подробности смерти Юрия Шатунова
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей
В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Binance и Криштиано Роналду выпустят эксклюзивную NFT-коллекцию
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
Павел Прилучный устроил романтичную прогулку подруге со львами
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти
В Иркутске в предместье Рабочее 22 июня открыли сквер Памяти

Еще по теме

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров
Новый клип Little Big за три дня посмотрели почти 4,5 миллиона раз
Определен самый популярный российский клип на YouTube