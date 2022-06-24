Уход из Artik & Asti, обвинения в плагиате и копировании Лободы. Как Анна Дзюба начала все с нуля

В 2010-м Артем Умрихин, известный как Артик, услышал запись Анны Дзюбы и предложил ей создать совместный проект. На протяжении 11 лет артисты успешно работали в дуэте, пока в прошлом ноябре Анна не покинула его. А вот почему — версии до сих пор разнятся.

24 июня 1990-го в Черкассах появилась на свет Анна Дзюба. Впоследствии поклонники предполагали, что девушка — родственница знаменитого футболиста Артема Дзюбы, но если чем они и были связаны, так это известностью.

Папа Анны владел сетью кафе, ну а мама работала преподавателем трудов и поэтому научила двух дочерей хорошо шить. В юности родители пели в группе, так что страсть к музыке передалась Дзюбе по наследству. Без участия Ани не обходилось ни одно школьное мероприятие, посещала она и драмкружок. Вот только поступила девушка в итоге не на эстрадное отделение, а на юрфак, как советовал папа.

Дзюба трудилась помощником юриста и визажистом, а вечерами отводила душу, подрабатывая администратором в караоке-клубе. Периодически певица выступала на городских площадках, однако о карьере профессиональной вокалистки уже не помышляла. Все изменилось, когда композицию, записанную Анной с киевскими музыкантами, отправили Артику. В треке девушка исполняла лишь припев, но с первых нот Артем Умрихин понял, что нашел идеальную партнершу для задуманного им проекта. Почему же после 11 лет существования Artik & Asti распались, и Анна Дзюба начала все с нуля?

Звездный период

«Мне позвонил 4atty из группы «Грибы» и сказал ждать, когда со мной свяжется Артик. Когда я услышала голос Артема в трубке, у меня сердце замерло: я же выступала как-то на разогреве, когда он еще был в группе «Караты, они были такие суперкрутые рэперы», — вспоминала Анна Дзюба поворотный момент в жизни в программе «Вечерний Ургант» Первого канала.

По словам певицы, они с Артемом Умрихиным сработались буквально за час работы в студии, записывая трек «Антистресс». «Мы хорошо понимаем друг друга, Арт правильно доносит до меня свои идеи, поэтому о ссорах и речи быть не может, нам комфортно работать друг с другом», — подчеркивала вокалистка в беседе со «СтарХитом».

Артик был не только исполнителем, но и композитором и продюсером, сотрудничавшим с Джиганом, Анной Седоковой, группой «Нервы» и многими другими коллегами. Анна чувствовала, что Артем способен направить ее талант в нужное русло, и так и случилось, ведь постепенно группа обрела популярность. В 2013-м дуэт записал дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих» и перебрался в Москву, ну а следующая пластинка «Здесь и сейчас» и вовсе стала диском года по версии «Яндекс.Музыки».

Если кто и не знал группу, то после хита «Грустный дэнс» об Artik & Asti услышали все. В продолжение темы расставания артисты выпустили сингл «Девочка, танцуй». Ну а когда Анна закончила работу над записью второй части альбома «7», то открыла собственный салон красоты. Одни поклонники тогда подумали, что певица решила попробовать себя в чем-то, кроме музыки, другие заключили, что это лишь свидетельство коммерческого триумфа дуэта. «Успех — это когда твоя мечта становится реальной, растет и нравится другим», — говорила Анна Дзюба.

«Любовь никогда не умрет»

Анне не всегда сопутствовала удача в личной жизни: в прошлом певица встречалась с абьюзером, который унижал ее и способствовал развитию комплексов. «Я так страдала, валялась в слезах на полу, заливаясь соплями и собственным криком, жадно хватая воздух, которого было мало, обещая себе больше никогда не любить! Есть такой особый вид мужчин — мучители. Они водят тебя за нос, не знают, чего хотят, строят отношения, в которых ты сама себя теряешь, в которых скандалы и измены — лучшие спутники», — делилась артистка с подписчиками.

Избранник заставлял Анну чувствовать себя ничтожной, поглядывал при ней на других женщин, намекал, что певица недостаточно работала над отношениями. В итоге Дзюба нашла в себе силы разойтись с тираном, а переживания выплеснула в песне «Любовь никогда не умрет».

«Отпускала, кричала, злилась, выливала все свои чувства в ноты. Каждый звук и каждое слово в этой песне — про мое сердце. Но еще, когда я ее пела, думала о том, что ни одна скотина больше никогда не посмеет меня обидеть и разбить мое сердце, что как бы они не убивали меня и мои чувства, любовь будет жить, она не зависит от них», — заключила звезда.

Лавстори с мужем

К счастью, артистка встретила бизнесмена Станислава Юркина, окружившего ее заботой и вниманием. Как говорила Анна, мужа она буквально «намечтала»: под Новый год перечислила в записке перечень черт, которыми должен обладать ее будущий избранник. В список попали большая черная машина, татуировки, костюмы, верность и безумная любовь. Даже возраст — на 10 лет старше — подходил под описание Юркина.

В дело явно вмешалась судьба: после концерта в Екатеринбурге Анна вернулась в Москву, а к полуночи решила поехать в клуб. «10 раз передумывала, в итоге психанула и поехала в караоке: в спортивных штанах, майке, кроссах и с хвостиком. Душа петь хотела и винишка. И как только я вошла в помещение, через 30 секунд столкнулась лбами с ним. Так все и завертелось, мы переписывались, через пару дней он в полете умудрился доставить мне на съемку цветы с запиской: «Я под твоим гипнозом. Муж». Тут я поплыла», — признавалась Дзюба в микроблоге.

Как оказалось, в тот роковой вечер в караоке Станислава вытащили друзья, хотя обычно в подобные заведения он ходил редко. Кроме того, выяснилось, что в течение двух лет будущие влюбленные пересекались в разных местах и даже знакомились, но певица это благополучно забыла.

«При встрече он сказал: «А ты знаешь, что ты моей дочке поздравление на день рождения полгода назад записывала?» Я и опешила на месте. А я этого тоже не знала, записала и О’К. В общем, водила нас судьба рядышком, а мы все не знали, что она нас свести пыталась», — удивлялась артистка.

В 2019-м бизнесмен сделал Анне предложение. Влюбленные планировали сыграть свадьбу в Греции, куда приглашалось 115 гостей. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, так что в итоге Дзюба и Юркин расписались в декабре 2020-го в Москве, а на торжестве присутствовало человек 20. Впрочем, главное, не как прошла церемония, а что в отношениях по-прежнему царили нежность и романтика.

«У нас со Стасом есть одна из традиций — свидание раз в неделю (к сожалению, чаще пока не получается из-за графиков). Каждую неделю кто-то из нас организовывает романтическое свидание, и даже часто бывает, что другой до последнего не знает, какой сюрприз приготовлен», — хвасталась поклонникам звезда.

«Выпрыгнула из гнездышка»

Казалось, все наладилось и в карьере, и в амурных делах, хотя именно замужество в итоге связали с внезапным уходом Анны из группы: мол, серьезный супруг мог настоять на завершении карьеры и ориентации на семью. Однако слухи не подтвердились, ведь покинув Artik & Asti, Дзюба продолжила заниматься музыкой. Что же произошло?

«Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Артику за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так расставить точки над «i» и разойтись по сольным дорогам, но, мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся», — рассуждала певица.

Артик сохранил название коллектива, а на вакантное место вокалистки позвал Севиль Велиеву. Ну а Дзюба стала именовать себя Анной Асти. При этом никаких финансовых споров у бывших коллег не возникло: как оказалось, контракт Ани истек еще в 2019-м, а песни дуэта ей не принадлежат, так что ушла она ни с чем, в свободное плавание. «Сложилось как сложилось, но я не инициатор своей сольной карьеры. Я никого не бросала, так получилось», — признавалась Анна Дзюба в эфире «Нового Радио».

Певица говорила, что в период работы в группе максимально быстро, «как машина», записывала материал, ну а став сольной артисткой, начала засиживаться в студии до ночи, взвешивая каждое слово новой композиции, продумывая вокализы. Вероятно, это заявление задело Артика, который отметил, что годами выстраивал репутацию дуэта на определенных принципах и ценностях, без интриг, склок и хайпа.

«Все наши достижения за эти годы — это песни, которые писал и находил я благодаря своему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются.

А кто-то и вправду, как было сказано на пресс-конференции, просто приезжал, записывал их за 15 минут и убегал по своим делам. Я ничего не сжигаю, не испепеляю, привык созидать, поэтому несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только Бог. Но я буду продолжать делать, то, что делал всю свою сознательную жизнь — музыку. Поэтому все комментарии по поводу происходящего оставлю на потом, когда весь хайп и ажиотаж утихнет. Я рад за успехи Ани, несмотря ни на что. Как и с первого дня, когда услышал ее голос, так и всегда буду восхищаться ее талантом. В любом случае расцениваю успех Ани как свой успех: значит, я хорошо делал свою работу последние 11 лет», — подчеркивал продюсер в микроблоге.

Поклонники заключили, что этой тирадой артист хотел выставить певицу недостаточно усердным работником, однако Артик поспешил оправдаться. «Я имел в виду нечто другое. А все уже раздули, мол, я весь из себя, а Аня ничего не делала. Она тоже очень много всего вкладывала. Просто ей достаточно быть красивой и талантливой. Это она и делала. Я не говорю, что один все нес. Мы вместе», — пояснил Артем.

С чистого листа

Что бы ни случилось в группе, Анна сохранила с Артемом приятельские отношения и пожелала успехов новой солистке дуэта. Дзюбе же тем временем предстояло выстроить карьеру заново, чем она и занялась: сменила имидж, перекрасившись в блонд, заключила контракт с Universal Music Group, выпустила сингл «Феникс».

Правда, уже в марте из-за санкций Universal Music приостановила работу в России, так что следующие композиции Анна выпускала уже на мета-лейбле. Так, в апреле звезда спела дуэтом с Филиппом Киркоровым трек «Хобби».

«Я была в очень тяжелом моральном состоянии после того, как ушла из группы. Единственным человеком, с которым хотела тогда пообщаться, спросить совета, как мне все пережить, был Филипп, — рассказывала «СтарХиту» Asti. — Мы созвонились, я приехала к нему в гости: проговорили весь вечер. Он мне рассказал огромное количество своих историй — сердечных, профессиональных, как артиста, когда тоже был в подобной ситуации, переживал, что его забудут. Когда несколько месяцев живешь без сцены, начинаешь думать, что больше никому не нужен — у меня было именно такое ощущение, я была раздавлена. И Киркоров произнес слова, которые я буду помнить всегда: «Девочка моя, ты гениальна, твой голос невозможно забыть. Не бойся. Все будет хорошо».

Вот только без трудностей на новых стартах не обошлось: начнем с того, что снятый в театре клип на трек «Феникс», где Анна сидит в зрительном зале и наблюдает за чувственным танцем балетной пары, очень походил на работу BP Broth. Дзюбу обвинили в плагиате, однако информации о судебных тяжбах по этому поводу не появлялось.

Критиковала Анну и экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина: на этот раз речь пошла не о плагиате, а о копировании образа Светланы. Дело в том, что на фестивале «ЖАРА Music Awards» Дзюба появилась в сексуальном наряде и со светлыми волосами, чего оказалось достаточно для злой иронии Крапивиной. «На секунду подумала, что это Лобода, ан нет! Это украинская певица Анна Asti отлично вжилась в ее образ. Света, тебя клонировали!» — с сарказмом писала в микроблоге Нателла.

Впрочем, на хейт Анна Дзюба не слишком обращала внимание, ведь главное, что ее новые треки и имидж нравились поклонникам. 3 июня артистка представила песню «По барам» и открыла предзаказ на сольный альбом «Феникс». Звезда остается востребованной, занимается любимым делом и движется вперед, так что слушатели не сомневаются: она еще создаст громкий хит, сравнимый по популярности с «Грустным дэнсом».

По материаламPeopletalk.ru, YouTube-канала «Авторадио».