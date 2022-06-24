Умер актер и автор песен Аркадий Гарцман

Вадим Карасев

Актер и автор песен Аркадий Гарцман умер в возрасте 75 лет

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и украинский актер, поэт, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Викторию Аронову.

«У меня был лучший папа в мире. И для меня — лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте — с Господом на небесах», — написала Аронова на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

О причинах смерти не сообщается.

Гарцман родился в 1947 году в Киеве. Он известен как автор песен к мультфильму «Остров Сокровищ» Давида Черкасского. Кроме того, Гарцман сочинял композиции для артистов Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой, Максима Галкина и снимался в сериалах «Возвращение Мухтара», «Ликвидация» и «Утесов. Песня длиною в жизнь».

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