В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате работникам
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В Чунском районе предприятие выплатило 3,8 миллиона долга по зарплате работникам

Прокуратура Чунского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Установили, что на одном из филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» не платили зарплату 120 работникам. Сумма долга составила 3,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Директору предприятия прокуратура внесла представление. После вмешательства ведомства долг по зарплате погасили в полном объеме.

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По материалам: irk

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