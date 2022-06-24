В Иркутске 24 июня продлят работу общественного транспорта

24 июня в Иркутске в связи с проведением акции «Лучи Победы» работу общественного транспорта продлят до полуночи. Мероприятие начнется в 23:00. Прожекторы будут освещать небо на протяжении 30 минут. Об этом сообщают в пресс-центре администрации города.

На линии маршрутов №3, 4, 5, 7, 8 выйдет восемь троллейбусов. По маршрутам №1, 3, 4, 5, 6 будут курсировать девять трамваев. В 24:00 с остановки «Центральный Рынок» (улица Богдана Хмельницкого) отправятся автобусы № 6 и 33. Автобусы №37 и 28р поедут от одноименной остановки на улице Чехова, от «Ново-Иркутской ТЭЦ» – автобус №8.