В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог
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В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог

В Иркутской области выделят 1,7 миллиарда рублей на строительство и ремонт дорог

В 2022 году из областного бюджета на ремонт и строительство дорог Иркутской области направят дополнительно 1,7 миллиарда рублей. Губернатор Игорь Кобзев предложил выделить их в виде субсидий в муниципалитеты, сообщают в пресс-службе правительства региона.

На средства субсидии по программе «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы отремонтируют автодорогу Нижнеудинск — Новое Село протяженностью 11,5 километра. Капитальные ремонты проведут на участках дорог в Свирске, Саянске, Тулуне, Усть-Илимске, Зиме, Усть-Уде, Куйтуне, Чуне, в Вихоревке Братского района, в сёлах Большая Елань Усольского района, Кимильтей Зиминского района, Троицке Заларинского района в деревне Грановщина Иркутского района.

Средства субсидии направят на строительство дорог к школе в жилом комплексе Луговое рабочего посёлка Маркова, к школе и детскому саду в посёлке Дзержинск Иркутского района.

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По материалам: irk

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