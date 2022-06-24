В Кремле ответили на возможную национализацию Германией «Северного потока-2»

Вадим Карасев

Представитель Кремля Песков ответил на возможную национализацию ФРГ «Северного потока-2»

Сообщения о возможной национализации Германией части Северного потока-2, проходящей по ее территории, являются гипотетическими рассуждениями. Официально власти ФРГ такие идеи не выдвигали. Таким образом на просьбу прокомментировать материал в газете Spiegel ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Если будут какие-то конкретные действия, то, в первую очередь, это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, публикация в СМИ со ссылкой на источники, независимо от того, уважаемое оно или нет, не может стать поводом для официальных заявлений.