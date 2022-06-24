В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»

Вадим Карасев

Минцифры заявило, что больше суток отражает хакерские атаки на «Госуслуги»

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России раскрыли подробности хакерской атаки на портал «Госуслуг». Комментарий ведомства передает ТАСС.

Представители Минцифры заявили, что специалисты ведомства больше суток успешно отражают DDoS-атаки на «Госуслуги». По их словам, за это время было заблокировано свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке на ресурс.

О том, что сайт «Госуслуг» подвергся кибератаке, стало известно 23 июня.