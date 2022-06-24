В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зерна
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В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зерна

В офисе генсека ООН отвергли слова Лаврова об экспорте российского зернаВ ООН заявили, что генсек Гутерриш выступал за одновременный экспорт зерна из Украины и РФ

В офисе ООН отвергли заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш хочет сначала договориться о вывозе украинского зерна. Такое заявление сделал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Гутерриш всегда говорил о пакетной сделке и выступал за одновременный экспорт зерна из Украины и России.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал на то, что Гутерриш пытается договориться об украинском зерне, не учитывая коридоров, ежедневно объявляемых российской стороной. Он также отметил, что своими действиями Гутерриш затягивает продовольственный кризис.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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