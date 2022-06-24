В популярном сервисе доставки продуктов произошел сбой

Вадим Карасев

В сервисе доставки продуктов «Яндекс.Лавка» произошел сбой

В популярном сервисе доставки продуктов «Яндекс.Лавка» произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сайт и мобильное приложение сервиса на данный момент недоступны. При попытке зайти на сайт появляется уведомление о том, что сервер не отвечает.

«В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением», — говорится в сообщении «Яндекс.Лавки».

Ранее 24 июня сбой зафиксировали в работе приложений агрегаторов такси «Яндекс.Такси» и Uber. Сообщалось, что при попытке заказать такси со смартфонов на базах Android и iOS появлялись уведомления об ошибке.

До этого сбои произошли в работе компании Cloudflare, предоставляющей услуги по защите сайтов. В результате технических проблем перестали работать многие популярные интернет-сервисы, в числе которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, VPN-сервис NordVPN.

В 2022 году масштабные сбои зафиксировали в работе нескольких крупных российских онлайн-сервисов. В середине марта пользователи по всей России заметили проблемы с доступом к сайту и приложению популярного интернет-магазина Wildberries. В мае в результате хакерской атаки на несколько дней нарушилась работа видеохостинга Rutube.



