В рамках марафона поддержки воинов Донбасса на Соловьев Live к 19:30 собрано почти 45 млн рублей

Вадим Карасев

21 610 граждан России направили свои средства на помощь военным Луганской и Донецкой народных республик. Всего за 11,5 часов эфира было собрано 44 948 133 рубля.

Марафон "За нами Правда! Всё для Победы!" проходит в поддержку проектов Народного фронта, направленных на помощь военным, которые сражаются с нацизмом. Им очень нужна поддержка, и прежде всего моральная. На порталах "Все для Победы" и "Zа нами правда" есть специальный раздел - "Слова поддержки бойцам", где можно написать текстовое сообщение и для российских военнослужащих и ополченцев республик Донбасса. А в пабликах проекта "Zа нами правда" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно оставить защитникам свое аудиосообщение. Народный фронт передаст все текстовые и аудио послания от жителей России офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами.

А военнослужащим армий ЛНР и ДНР также нужна и материальная поддержка, ведь молодым республикам не хватает ресурсов для закупки необходимых вещей: от квадрокоптеров до формы, бронежилетов и берцев. В условиях боевых действий все это может спасти жизни и здоровье бойцов. Курируют денежные сборы на конкретные подразделения лучшие военные журналисты России, музыканты, актеры, спортсмены и другие известные люди страны. Помочь воинам Донбасса деньгами или узнать, куда принести вещи можно на сайте проекта Народного фронта "Все для победы".

Марафон поддержали народный артист России, куратор сбора в проекте Народного фронта "Все для Победы" Дмитрий Певцов, популярный блогер Юрий Подоляка, руководители региональных исполкомов Народного фронта в Севастополе и Новосибирской области Лариса Мельник и Светлана Заикина, а также Юрий Гагарин, волонтер из Челябинска, который добровольно присоединился к военным ДНР и получил позывной "Ангел" за спасение более чем 300 детей в Мариуполе. Марафон продолжается, в его завершение марафона о проекте "Все для Победы" расскажет Денис Лебедев, чемпион мира по версиям WBA, IBF.