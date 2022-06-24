VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
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VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач

Многие компании стремятся создать собственный интернет-ресурс, но бюджет у начинающих бизнесменов часто ограничен. Возможность сэкономить – использовать виртуальный сервер. При его аренде пользователь получает отдельную операционную систему и права администратора. Все ресурсы можно применять по своему желанию, например, установить подходящее ПО. VPS отлично имитирует работу физического выделенного сервера, поэтому никаких сложностей в процессе не возникает.

На сайте https://hostzealot.ru/vps пользователям предлагают выбрать локацию, воспользоваться стандартным набором функций без дополнительных платежей. Начать пользоваться виртуальным выделенным сервисом можно через несколько минут после заказа.

Кому пригодится?

VPS пригодится для размещения нагруженных проектов, разработки приложений. Вы сможете установить программное обеспечение, сделав сервер рабочим, игровым или для видеонаблюдения. Аренда дает возможность и сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования.

Часто заказывают услугу:

  • интернет-магазины;
  • владельцы компаний для создания удаленного доступа для персонала;
  • блогеры с большой целевой аудиторией.

Особенности выбора

При выборе подходящей компании, предлагающей VPS, сделайте акцент:

  • на разнообразие контрольных панелей;
  • наличие бесплатного SSL-сертификата;
  • масштабируемость;
  • возможность управления IP-адресами и на некоторые другие возможности.

Определите объем хранилища с учетом специфики своей деятельности. Оптимальный вариант – выбрать тариф с запасом, если планируется рост и развитие проекта. Серверы предоставляют хранилища двух типов. Эксперты рекомендуют выбирать SSD. Такие виды имеют более высокую производительность и увеличенную скорость.

Важно и правильно определить объем оперативной памяти. От этого зависит скорость загрузки. Для проектов с особыми требованиями этот показатель должен начинаться от 24 ГБ, а для сайта –визитки, например, от 1 ГБ.

Еще один параметр – цены на тарифы. Окончательная сумма зависит от вида сервера, ресурсов. Некоторые компании готовы вернуть средства, если пользователя не устроила услуга, он обратился за возвратом в течение первых 14 суток. Получить более полную информацию о серверах, доменах, сертификатах легко на сайте https://hostzealot.ru/knowledgebase. На нем предоставляется подробная информация по общим вопросам.

# Бизнес

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