Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
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Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)

Очаровательная Мэрилин МонроТурецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается девиза: " Красота — в глазах смотрящего". И с этим сложно не согласиться. Если смотреть на мир под непривычным обществу углом, то можно заметить, что вдохновение буквально летает в воздухе. В своих работах он рисует на реальных фотографиях и дает волю своей бурной фантазии. Получилось весьма интересно и позитивно.

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По материалам: триникси

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Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
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