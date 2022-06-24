Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)
Сегодня, 10:05 Вадим КарасевТурецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается девиза: " Красота — в глазах смотрящего". И с этим сложно не согласиться. Если смотреть на мир под непривычным обществу углом, то можно заметить, что вдохновение буквально летает в воздухе. В своих работах он рисует на реальных фотографиях и дает волю своей бурной фантазии. Получилось весьма интересно и позитивно.
Очаровательная Мэрилин Монро
Фредди Меркьюри решил исполнить свой хит
Инструмент дантиста
Неожиданное появление Халка
Здесь могла бы поместиться гигантская пицца
Это же Сид!
Всем по мороженому!
Человек-паук спешит спасти мир от злодеев
Ням
Элвис Пресли и одна из его знаменитых поз
Желток вместо купола
Вот это фигура
Укладка феном
Любопытные жирафы
Мардж хвастается причёской
По материалам: триникси