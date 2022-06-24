Забавные и необычные иллюстрации художника Робин Яйла (15 фото)

Вадим Карасев

Турецкий художник Робин Яйла твёрдо придерживается девиза: " Красота — в глазах смотрящего". И с этим сложно не согласиться. Если смотреть на мир под непривычным обществу углом, то можно заметить, что вдохновение буквально летает в воздухе. В своих работах он рисует на реальных фотографиях и дает волю своей бурной фантазии. Получилось весьма интересно и позитивно.Очаровательная Мэрилин МонроФредди Меркьюри решил исполнить свой хитИнструмент дантистаНеожиданное появление ХалкаЗдесь могла бы поместиться гигантская пиццаЭто же Сид!Всем по мороженому!Человек-паук спешит спасти мир от злодеевНямЭлвис Пресли и одна из его знаменитых позЖелток вместо куполаВот это фигураУкладка феномЛюбопытные жирафыМардж хвастается причёской