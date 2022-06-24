Заявление на получение пособия на летний отдых детей разрешили подавать в течение года
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Заявление на получение пособия на летний отдых детей разрешили подавать в течение года

Заявление на получение пособия на летний отдых детей разрешили подавать в течение года

Упрощен порядок выплаты пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Соответствующее постановление правительства от 15 июня 2022 года № 1077 вступает в силу 24 июня.

Нововведения касаются отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести или ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

По новым правилам заявление для получения средств на проведение летнего оздоровительного отдыха детей таких сотрудников можно подавать в течение всего календарного года, ранее это нужно было делать до 1 марта.

Также уточнено, что при подаче заявления о назначении пособия за прошедший год либо за прошедший период (но не более чем за три года) пособие назначается и выплачивается в размерах, действовавших в соответствующий период.


Кроме того, получатель пособия больше не обязан информировать территориальный орган Пенсионного фонда России об изменении данных, предоставленных для принятия решения о назначении пособия. К их числу относятся: перемена места жительства, окончание совместной регистрации с ребенком по месту жительства, принятие решения о прекращении опеки либо попечительства и другие.

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По материалам: pnp.ru

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