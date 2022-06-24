Закон о преференциях в строительстве для ТОР могут принять до конца весенней сессии
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Закон о преференциях в строительстве для ТОР могут принять до конца весенней сессии

Закон о преференциях в строительстве для ТОР могут принять до конца весенней сессии

В Минвостокразвития рассчитывают, что законопроект (№ 61737-8), стимулирующий строительство доступного жилья на территориях опережающего развития, будет принят до конца весенней сессии Госдумы. Об этом сказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков на выездном круглом столе в Якутии Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В законопроекте, по его словам, предусматривается замена термина «территория опережающего социально-экономического развития» на термин «территория опережающего развития», что должно исключить смешение этих понятий в законодательстве.

«Также к этим изменениям добавляется достаточно много хороших преференциальных вещей, таких как возможность более эффективно строить жилищную инфраструктуру на территории опережающего развития», — сказал замминистра.

«Надеюсь, что в ближайшее время в весеннюю сессию будет рассмотрен большой пакет поправок в законодательство о территориях опережающего развития», — сказал Волков.

Также, по его словам, готовятся поправки, которые будут касаться упрощения изменения категории земель для того, чтобы строились необходимая инфраструктура, доступное жилье на ТОР. Другие новеллы, по его словам, касаются совершенствования механизма предоставления земельных участков и более эффективного применения норм по развитию самой территории опережающего развития.

«Надеемся, что 28 июня состоится второе чтение, закон будет принят и подписан президентом», — заключил замминистра.

Ранее в кабмине поясняли, что предлагаемые изменения позволят управляющей компании ТОР проводить конкурс на право заключения соглашения на строительство доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры. Лицо, победившее в конкурсе, получает статус резидента ТОР и предусмотренные законом льготы. Такие нововведения необходимы для улучшения жилищных условий граждан, стимулирования строительства доступного жилья, полагают в Правительстве.

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По материалам: pnp.ru

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