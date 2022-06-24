Законы, вступающие в силу с 25 июня
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Законы, вступающие в силу с 25 июня

Законы, вступающие в силу с 25 июня

Установлено, что этот порядок регулируют отношения, связанные с имеющими право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения: членами семьи сотрудника органов внутренних дел РФ; лицами, проходившего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии; инвалидами I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии. Также этот порядок распространяется на имеющих право на получение жилого помещения по договору социального найма: сотрудников органов внутренних дел; лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции; граждан РФ, уволенных со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2022 года № 1073 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1235»

 

В частности, установлено, что её сбор и обмен осуществляются также с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти будут предоставлять на безвозмездной основе Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России постоянный доступ к информационным системам, содержащим такую информацию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2022 года № 1091 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

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По материалам: pnp.ru

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