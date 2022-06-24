Жена Ассанжа пожаловалась на жестокое обращение со стороны тюремных охранников

Вадим Карасев

RT: после одобрения экстрадиции Ассанжа в США охранники стали хуже с ним обращаться

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергся жестокому обращению в тот же день, когда глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила его экстрадицию в Соединенные Штаты. О том, что охранники британской тюрьмы Белмарш стали хуже себя вести по отношению к 50-летнему Ассанжу, сообщила его супруга Стелла Морис, ее слова приводит RT.

По ее словам, в день, когда был решен вопрос о его экстрадиции, Ассанжа подвергли обыску с раздеванием и переселили его на неделю, чтобы тщательно осмотреть его камеру. «Тюрьма — это постоянное унижение, но то, что произошло в пятницу, воспринималось особенно жестоко», — заявила женщина, добавив, что сами охранники утверждали, будто все эти меры принимаются для безопасности самого Ассанжа.

По словам Моррис, охранники искали любые предметы, которые могли бы быть использованы заключенным для сведения счетов с жизнью. В отдельной камере, куда поселили Ассанжа, охранники проверяли его каждый час на протяжении недели, что он там находился. «К подобным вещам нельзя привыкнуть. Любой человек счел бы это унизительным. Психическое напряжение Джулиана огромно, поскольку ему приходится иметь дело с тем, что по сути является смертным приговором», — добавила супруга основателя WikiLeaks.

Моррис также назвала ужасной несправедливостью тот факт, что Ассанж находится в заключении, пока решается вопрос об экстрадиции. Женщина поклялась использовать «все возможные способы» и «каждый час бодрствования», чтобы бороться за освобождение мужа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа долгие годы изничтожали руками Великобритании по заказу США. Дипломат отметила, что соблюдение прав человека в Британии заявляется только на словах и декларативно. Она напомнила, что в новейшей истории существует множество примеров изничтожения личностей граждан суверенных государств.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа по запросу США. WikiLeaks заявила, что будет обжаловать решение. «Черный день для свободы прессы и британской демократии», — говорится в сообщении.