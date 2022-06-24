Жена Юрия Шатунова не придет на похороны мужа

Как сообщает пресса, супруга певца Юрия Шатунова неважно себя чувствует. Накануне из-за обширного инфаркта скончался 48-летний Юрий Шатунов. Певец умер в машине «скорой» по дороге в больницу. Лидер «Ласкового мая» вернулся в Россию несколько недель назад ради гастрольного тура. В остальное время певец жил с женой Светланой и двумя детьми (15-летним сыном Дэннисом и 8-летней дочерью Эстелль) в Германии. Насколько известно, родные Шатунова вылетели в Россию сразу после трагедии. При этом на официальной части прощания с певцом вдовы всё равно не будет. Данные о точном месте и времени гражданской панихиды пока уточняются, но уже объявлено, что Шатунова похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище. Первая часть траурного мероприятия пройдет без участия Светланы. Об этом журналистам сообщил менеджер артиста.Представитель певца Аркадий Кудряшов сообщил, что Светлана находится в крайне тяжелом состоянии после новостей о смерти мужа и отца её детей. Близкие находятся рядом, но боятся за дальнейшую судьбу вдовы Шатунова. «Жены не будет на публичном прощании. Светлане очень плохо сейчас. Теперь мы боимся за её здоровье»,— сказал Кудряшов «КП». Напомним, что Шатунову стало плохо во время отдыха в Подмосковье. Он жаловался друзьям на резкую боль в груди. Они довезли его до ближайшего медицинского учреждения, а уже оттуда «неотложка» повезла его в столичную больницу. В дороге у него остановилось сердце и врачи констатировали смерть звезды 80-х.