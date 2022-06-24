Женский гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Вадим Карасев

Незаметно для нас заканчивается первый месяц лета и наступает июль. Эта неделя окажется не самой простой, но не обязательно падать духом. Женский гороскоп поможет вам преодолеть основные трудности этого периода и стать счастливее.

Проблемой станет Нептун, который начинает ретроградное движение во вторник 28 числа. Этот день будет проблемным, ровно как и первые дни после начала ретро-фазы. Не лишним будет воспользоваться лунницей — женским оберегом. Также астрологи советуют не торопиться с решениями. Женская энергетика будет под ударом, потому что планета может сделать многих дам более агрессивными.

Женщина-Овен

Прекрасным Овнам нужно начать с того, чтобы научиться видеть хорошее даже в самых негативных ситуациях. Также полезно будет научиться распознавать знаки судьбы. Вселенная не допустит того, чтобы женщины этого Знака страдали от действий Нептуна. Впереди Овнов ждут трудные будни, из-за который может угаснуть позитивный настрой. В таком состоянии может сильно пострадать внимательность. Также пострадает проницательность Овнов, которая помогает им понимать, когда им лгут или когда кто-то лукавит, лицемерит.

Женщина-Телец

Астрологи советуют Тельцам в период с 27 июня по 3 июля обращать внимание на странные предчувствия, случайности и сны. Абсолютно всё будет иметь большое значение. Тельцам, которым не везет в любви, может закрасться в голову мысль о том, что на них проклятье или венец безбрачия. Не нужно делать таких серьезных голословных выводов. Лучше сначала проверить это, ведь есть пять признаков венца безбрачия. Астрологи советуют женщинам-Тельцам с уверенностью идти к своим целям. В понедельник и вторник планеты могут породить опасные сомнения.

Женщина-Близнецы

Близнецам сейчас важно проанализировать происходящее, задать себе правильные вопросы, на которые сложно найти ответ. Двигаться навстречу мечте лучше взвесив все за и против. Это неделя прекрасно подходит для того, чтобы создавать что-то новое, а также для того, чтобы избавляться от всего лишнего. Например, можно попробовать избавиться от плохих воспоминаний. В этом Близнецам помогут пять эффективных способов. Нептун в ретро-фазе, но Меркурий все еще в силах помочь Близнецам на пути к целям, так что не нужно опускать руки.

Женщина-Рак

Нептун может втянуть женщин-Раков в круговорот не самых приятных событий. Также прекрасным дамам этого Знака стоит ожидать попыток со стороны окружающих начать манипулировать ими. Многие люди будут преследовать корыстные цели. Астрологи советуют держаться подальше от чужих дел, слухов и догадок — это отрицательно повлияет на мотивацию и заставит сойти с выбранного пути. Очень важно бороться со стрессом, которого будет в жизни Раков предостаточно. Тут на помощь Ракам придет соответствующая медитация.

Женщина-Лев

Львам стоит опасаться корыстных людей — их скрытности и обмана. Не стать жертвой действий таких личностей поможет развитая интуиция и способы защиты от энергетического вампира. А чтобы неделя прошла на позитивной ноте, следует разнообразить повседневную жизнь — например, можно придумать себе нестандартный отдых, побаловать себя сладким, развлечься как следует с друзьями. Несмотря на проблемы с ретро-Нептуном, где бы Львы ни находились, они будут привлекать внимание мужчин.

Женщина-Дева

Девы на этой неделе смогут воплотить многие свои идеи в жизнь. Этим женщинам и девушкам нужно стараться креативно подходить к повседневным и необычным делам. Единственный минус: из-за своей развитой эмпатии и эмоционального подъема представительницам этого Знака будет сложно заниматься семейными делами. Чтобы важная работа не застопорилась из-за невнимательности, Девам нужно периодически снимать напряжение и успокаиваться. Астрологи советуют строить долгосрочные планы, больше общаться.

Женщина-Весы

Весам стоит уповать на закон притяжения. Правильные слова будут притягивать удачу и успех, а также помогут реализовать все планы. Звезды предупреждают представительниц этого Знака о том, что от их глаз скрыто нечто очень важное. Возможно, враги плетут за спиной заговоры и незаметно вставляют палки в колеса. Возможно, есть мужчина, который сильно влюблен в Весов. Чтобы все это увидеть, важно держать глаза открытыми. Астрологи советуют положиться на внутренние ощущения и интуицию. Важно смотреть на все трезво, не торопиться с выводами и принимать взвешенные решения.

Женщина-Скорпион

Скорпионы на этой неделе смогут изменить свою судьбу и очистить карму. Для этого нужно совершать как можно больше добрых поступков, помогать близким, быть спокойнее и научиться прощать обиды. Сейчас благоприятное время для того, чтобы прислушаться к окружению и внимать словам второй половинки. Венера все еще сильная, так что Скорпионы прекрасного пола все равно будут активными. Главное сейчас бороться с чрезмерной эмоциональностью, привлекать оптимистичные мысли, искать источники мотивации.

Женщина-Стрелец

Окружающие могут не заметить, как раскроют Стрельцам все свои секреты — настолько сильно будет работать их дар убеждения. Планеты помогут Стрельцам завершить важные дела и выйти из любой ситуации победительницами. В любви одиноким женщинам этого Знака важно знать подход к каждому мужчине. Тут на помощь придут методы соблазнения мужчин по Знаку Зодиака. Планеты указывают на то, что этих женщин охватят мысли о будущем, что довольно хорошо. Пришло время планировать дела. Многие решения могут оказаться полной неожиданностью даже для них самих.

Женщина-Козерог

Козероги прекрасного пола могут стать более импульсивными. Чтобы такие решения не привели к ошибкам, следует сводить на нет внезапные порывы, прислушиваться к здравому смыслу. Если получится укротить эмоции, то все планы на эту неделю реализуются в полном объеме. Всем Козерогам, которые в данный момент испытывают проблемы со здоровьем, стоит помнить, что у болезней есть свои энергетические и духовные причины. Важно вылечить душу, чтобы перестало страдать тело. Наступает время перемен, так что нужно покрепче ухватиться за штурвал жизни.

Женщина-Водолей

Прекрасным Водолеям астрологи советуют повышать энергетику. Как известно, в здоровом теле здоровый дух, поэтому первое, что нужно делать этим женщинам — избавляться от вредных привычек, в том числе пищевых. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как правильное питание влияет на биополе человека. Представительницам данного Знака необходимо начать следовать здоровому образу жизни. Если они это уже делают, можно попробовать выработать новые полезные привычки. Например, можно начать заниматься спортом.

Женщина-Рыбы

Нептун со вторник ретрограден, а значит, у Рыб могут быть серьезные проблемы с самодисциплиной. Им будет труднее обычного жить в привычном темпе и не отвлекаться на внешние неурядицы. Не стоит пытаться брать контроль над ситуацией. Лучше взять небольшой перерыв, чтобы поразмышлять и сделать выводы, оглянувшись пережитые события из прошлого. Кроме того, желательно отложить важные решения на другую неделю. А если на горизонте замаячат новые проблемы, можно воспользоваться шепотками на удачу. С их помощью можно будет минимизировать отрицательные последствия.