15 забавных случаев, когда реальность дала сбой, словно намекая, что мы живём в матрице
Сегодня, 04:25
Вы никогда не задумывались о том, что мы все живём в матрице? Так вот, задумайтесь. Мы как раз собрали для вас ситуации, которые вроде выглядят как совпадения. Но, быть может, всё не так просто? Может, это матрица даёт сбой, и все эти одинаковые люди, не прогрузившиеся до конца небеса и длинные цветы что-то значат? Решайте сами!
Штампованные герои
Одинаковые женщины
Никогда не знаешь, где встретишь двойника
Многокотие
Режим невидимости
Цвето-о-ок
Кстати, у подобной мутации на самом деле есть название. Это фасциация.
Кто-то припарковал мою машину прямо за моей машиной
Одинаковые клиенты
Копии дедушек
Пиксельная тень
Кусок стены в небесах
Что здесь происходит? Просто цвет краски идеально сочетается с цветом неба! Кстати, у нас есть целая подборка подобных идеальных совпадений.
Рыжеволосые копии
Гаражи, застрявшие в текстурах
Свадьба близнецов и близняшек
Подождите, небо ещё не прогрузилось
А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность стала выглядеть как сюрреалистичная картинка.
По материалам: twizz