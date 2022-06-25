15 забавных случаев, когда реальность дала сбой, словно намекая, что мы живём в матрице

Вы никогда не задумывались о том, что мы все живём в матрице? Так вот, задумайтесь. Мы как раз собрали для вас ситуации, которые вроде выглядят как совпадения. Но, быть может, всё не так просто? Может, это матрица даёт сбой, и все эти одинаковые люди, не прогрузившиеся до конца небеса и длинные цветы что-то значат? Решайте сами!

Штампованные герои

Одинаковые женщины

Никогда не знаешь, где встретишь двойника

Многокотие

Режим невидимости

Цвето-о-ок

Кстати, у подобной мутации на самом деле есть название. Это фасциация.

Кто-то припарковал мою машину прямо за моей машиной

Одинаковые клиенты

Копии дедушек

Пиксельная тень

Кусок стены в небесах

Что здесь происходит? Просто цвет краски идеально сочетается с цветом неба! Кстати, у нас есть целая подборка подобных идеальных совпадений.

Рыжеволосые копии

Гаражи, застрявшие в текстурах

Свадьба близнецов и близняшек

Подождите, небо ещё не прогрузилось

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда реальность стала выглядеть как сюрреалистичная картинка.