16 забавных случаев, когда стены начали говорить, и у них для вас важное философское послание

Говорят, что даже у стен есть уши. Не знаем, правда ли это, но говорить стены точно умеют. Не сами, конечно. Они говорят с прохожими языком тех, кто оставляет на них разные надписи и послания. Иногда странные, иногда неоднозначные и философские. Мы собрали для вас примеры таких «говорящих» стен. Возможно, какие-то из их «высказываний» заставят вас улыбнуться или задуматься.

Крик души

Вегетарианское добро

Порой неприятные вещи случаются,

То водка без пива, окрошка без кваса.

Зло — с тяжестью мыслей всегда возвращается

Добро обязательно вернётся! Без мяса!

В любой ситуации

Обидно

Если вы давно искали, то вот она!

Согласны?

Жизнь, кот, утро

nightheri

Да уж, как тут не согласиться! Непонятно только, как объяснить это на работе…

Дети такие дети

Ещё один желающий поделиться опытом

О любви и весне на трансформаторной подстанции

Укладка плохая, но зато какой цвет!





Настроение

Культурный Питер

Очень убедительно

Запах женщины

Настенная философия

А некоторые видят в подобных надписях повод не только улыбнуться, но и написать стихи. Об этом у нас есть пост.