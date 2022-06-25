7 признаков, что человек себя ненавидит

1. Вы обвиняете себя по любому поводу

2. Вы чувствуете себя неуверенно рядом с другими

3. Вы не заботитесь о себе

4. Вы не позволяете себе быть счастливым человеком

5. Вы добровольно изолировались от окружающих

6. Вы притворяетесь другим человеком

7. Вы боитесь грандиозных планов

Многие из нас чувствуют, что они заслуживают того, чтобы наши мечты сбывались или с нами происходили хорошие события. И иногда независимо от того как далеко мы продвинулись, или как многого достигли, продолжаем чувствовать недовольство. Но почему тяжело отыскать причины этого? Чаще всего это происходит, когда нас обуревает чувство ненависти к себе. Ненависть к себе или самопрезрение часто проявляется в виде:гнева;негативного отношения к себе;и низкой самооценки.Чтобы прогрессировать человек должен осознавать свои чувства, то как он воспринимает себя. Вот 7 признаков того, что, возможно, вы страдаете от ненависти к себе, но не знаете об этом.Ненависть к себе делает вас худшим критиком. Следить за своими недостатками полезно, но порой от этого давления не продохнуть. Вы слишком строги к себе и одновременно жалеете себя настолько, что самоуничижение стало для вас привычкой. Все совершают ошибки, но если это касается вас, то вы уже не можете простить даже если вы ни при чём. Вы спешите винить себя, когда что-то идет не так. Вы никогда не хвалите себя за хорошо выполненную работу, зато критикуете за малейшие недостатки. Вас мучает чувство вины никчемности и неполноценности, которые проявляются в виде частых жалоб на себя и свою жизнь.Если вы обнаружите, что другие люди заставляют вас чувствовать себя неуверенно, возможно, пришло время спросить себя почему. Скорее всего, потому что вы постоянно сравниваете себя с ними и чувствуете, что никогда не сможете соответствовать. Подвергать себя такому суровому приговору явный признак того, что вы ненавидите себя. Когда вы смотрите на кого-то другого вы всегда выискиваете то, что есть у него и отсутствует у вас, тем самым вы нивелируете свои положительные стороны. Вы чувствуете себя подавлено, находясь рядом с кем-то счастливым, уверенным, умным, привлекательным или успешнымВы хотите, чтобы ваши близкие были счастливы и о них заботились? Скорее всего, вы сразу ответили утвердительно, потому что когда вы кого-то любите, вы хотите для него самого лучшего, так что если бы вы любили себя, то желали бы себе лучшего. Именно поэтому пренебрежительное отношение к себе — это форма самопрезрения. Вы плохо спите, неправильно питаетесь, не делаете зарядку, вы не пытаетесь хорошо выглядеть, и не занимаетесь тем, что вас радует. Дело не в том, что у вас нет времени или это не так важно. Вы не проявляете чуткость к себе из-за глубоко укоренившейся обиды на себя. Поскольку внутренний мир находится в состоянии войны с вами, то кажется правильным и снаружи быть готовым к обстрелу, поэтому глядя в зеркало всё, что вы видите — это изможденное недостойное любви отражение.Вы пессимист — тот, кто во всем быстро находит негатив. Вы отвергаете комплименты или похвалу, потому что они кажутся насмешкой. Вы не видите себя в позитивном свете и отказываетесь верить в комплименты от других людей, вместо этого вы принимаете близко к сердцу критические высказывания, потому что они укрепляют ваше представление о себе. Вы не позволяете другим людям помогать вам, поскольку считаете, что ваши проблемы касаются только вас и вы заслужили эти проблемы. Вам не нравится быть собой, вы лишаете себя того, что даже отдалённо напоминает радость — это всего лишь некоторые способы отказать себе в счастье. Если вам они знакомы, скорее всего, вы неосознанно погрязли в ненависти к себе.Вам сложно поддерживать отношения с другими, потому что вы чувствуете, что не заслуживаете их любви. Часто вы думаете, что их внимание и любовь для вас в тягость. Вы не считаете себя достаточно хорошим, чтобы оставаться в своем окружении, поскольку вы принижаете собственную значимость. Вам кажется, что люди также порицает вашу персону. Возможно, вам кажется, что общаясь с вами они делают одолжение, поэтому вы остаётесь в стороне, считая, что лучше им обойтись без вас. Чувство вины за то, что проводите время с друзьями и знакомыми вам не даёт покоя, потому что вы считаете, что ваше присутствие — вторжение в их жизнь. Ваша неспособность любить себя, также заставляет вас не принимать любовь от других людей, поэтому вы избегаете их, пытаясь остаться один.Когда вы наедине с собой — это один человек, а на людях уже другой. Вы носите маску и не позволяете другим людям видеть настоящего себя, потому что ненавидите то, кем вы являетесь. Таким образом, вы стараетесь вписаться и понравится каждому, вам хочется быть кем-то другим, а ни собой. Вам стыдно за свое истинное «я» и вы думаете, что никто и никогда не сможет принять вас, поэтому вы предпочитаете притворяться.Вас пугают амбиции и мечты о чём-то лучшем для вас. Вы подавляете свои собственные надежды и стремления, потому что думаете, что никогда не сможете их исполнить. Презрительное отношение к себе и своим возможностям и такая мрачная зона комфорта. Возможность неудачи и отказа пугает вас. Вы легко впадаете в уныние и чувство безнадёги в моменты неудач. Вы отказываетесь от саморазвития и имеете мало жизненного опыта, потому что не верите в себя. Из-за вашей неуверенности вам трудно увидеть свои возможности. Вы не позволяете себе быть успешным. У всех нас есть много вредных для себя форм поведения, которые токсичны для психологического здоровья и эмоционального благополучия. Многие из нас борются с чувством незащищённости, пустоты и никчёмности и это может привести к ненависти к себе. Осознавая наличие ненависти к себе, нам будет легче ее преодолеть, а со временем, терпением, поддержкой и настойчивостью вы сможете научиться любить себя и жить более счастливой и здоровой жизнью.