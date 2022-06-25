9 вещей для пикника с друзьями в парке
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9 вещей для пикника с друзьями в парке

9 вещей для пикника с друзьями в парке

На прошлой неделе мы разбирались, как обустроить дачу с комфортом. Но что делать, если загородного участка нет, а отдохнуть на природе хочется? Конечно, идти на пикник. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова рассказывает, что поможет классно провести время с друзьями.

1.Плед

Цена: 692 руб.

В отличие от барбекю в саду, в городском парке, конечно, придется обходиться минимумом мебели: везти с собой раскладной стол и пару шезлонгов может быть накладно. Но всегда выручит плед — на нем можно и позагорать, и устроить трапезу. В отсутствии знаменитых акул из IKEA такой точно станет инстаспотом* на пикнике.


2.Квадрокоптер с камерой

Цена: 17 899 руб.

В ритме современной жизни на встречи с друзьями часто остается не так уже много времени. Если всем удалось собраться, то этот момент точно стоит запечатлеть. С помощью квадрокоптера можно будет сделать эффектные видео, которые станут приятным воспоминанием.


3.Набор для игры в бадминтон

Цена: 269 руб.

Многие не представляют себе отдыха на природе без физической активности. Размяться за подвижной игрой и нагулять аппетит можно, например, сыграв в бадминтон. Выбираем яркие ракетки, чтобы получились классные фотографии на память.


 

4.Термокружка

Цена: 5 000 руб.

Если пикник намечается прямо с утра, то к завтраку на траве стоит захватить кофе или чай. Термокружка Bork недавно стала чуть ли не самой обсуждаемой темой в сети — все из-за того, что этот аксессуар оказался на столе Владимира Путина.


5.Блюдо для подачи из бамбука

Цена: 725  руб.

Посуду из бамбука давно оценили многие хозяйки — особенно популярен материал для детской посуды. На пикник же можно захватить менажницу, чтобы использовать ее для подачи. Там можно красиво разложить легкие закуски вроде сыра или антипасти — красивые снимки для инстаграма* гарантированы.


6.Небьющийся бокал для игристого

Цена: 700 руб.

Нести в парк семейный хрусталь, конечно, не стоит, но для эстетов давно придумали небьющиеся бокалы из поликарбоната, так что распивать игристое и в парке можно красиво.


7.Панама

Цена: 8 800 руб.

В жару стоит защищать голову от солнца — к счастью, панамы вернулись в моду, так что у всех хайповых и трендовых марок можно найти классный аксессуар, который не испортит образ.


8.Парфюмированная свеча

Цена: 6 690 руб.

Если пикник планируется в вечернее время, то романтическую атмосферу создадут аромасвечи. Использовать их на природе, впрочем, стоит с осторожностью — не забывайте о пожарной безопасности.


9.Беспроводная колонка со светомузыкой

Цена: 2 781 руб.

Какой отдых на природе без музыки? Если мастеров сыграть на гитаре в вашей компании нет, то стоит захватить беспроводную колонку. Такой дизайн точно оценят все миллениалы — половину пикника все будут предаваться ностальгии и вспоминать, как выходили во двор с первым кассетником.


*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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