Аферистка, представившись племянницей, выманила у Жанны Эппле деньги на квартиру
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Аферистка, представившись племянницей, выманила у Жанны Эппле деньги на квартиру

Аферистка, представившись племянницей, выманила у Жанны Эппле деньги на квартиру

Недавно актриса Жанна Эппле столкнулась с аферисткой, которая представилась ее племянницей, но в ходе расследования выяснилось, что девушка соврала.


57-летняя артистка пожаловалась на то, что к известным людям, и к ней в том числе, часто обращаются люди с просьбой помочь финансово. Именно поэтому в последнее время она старается ни с кем не общаться. Однако во время пандемии коронавируса в ее жизни появилась девушка Виктория, которая представилась дочерью троюродного брата Жанны.

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Обманщица долгое время бунтовала против этой информации и заявила, что вообще не знает Стрекалова и никогда не работала в кафе. Но пришедшая в студию мать программы пояснила, что дочь пошла на такую авантюру, потому что у них сложная финансовая ситуация.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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