Алла Пугачева возила с собой мешки денег
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Алла Пугачева возила с собой мешки денег

Алла Пугачева возила с собой мешки денег
Журналисты раскопали, под кем ходила певица Алла Пугачева. Звезда 90-х Рома Жуков рассказал, что в те лихие годы артистам приходилось несладко. Уже тогда представители шоу-бизнеса зарабатывали большие деньги, и бандиты требовали, чтоб те с ними делились. «Мы уезжали на гастроли на неделю или на две и всю наличку везли с собой — буквально мешки денег. Естественно, это привлекало бандитов», — заявил Жуков каналу «360». Маргарита Суханкина, в свою очередь, добавила, что «братки» приходили к звездам на концерты и делали предложения, от которых нельзя было отказаться: «Делайте, что хотите, а лучше ничего не делайте — просто нам платите, а мы вас будем охранять. Иначе вам не жить».
Певица также отметила: исключения бандиты все же делали. Некоторых артистов представители криминального мира не трогали, например, Аллу Пугачеву и Софию Ротару. «Известно, что Япончик очень любил шоу-бизнес — Пугачеву, Ротару. Но это были главные люди в бандитской группировке. И этих артистов не трогали, потому что понимали, что над ними есть те, кто сильнее сильных», — говорит Суханкина. Напомним, Алла Пугачева еще в конце февраля срочно улетела с детьми в Израиль. Сначала предполагалось, что отпуск Примадонны продлится пару недель, но потом стало очевидно — её путешествие сильно затянется.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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