Алсу заменила Урганта на празднике выпускников «Алые паруса»

Певица Алсу поделилась впечатлениями от участия в «Алых парусах», ведущей которого она стала впервые. Имя новых ведущих организатор праздника — Пятый канал — держал в секрете до последнего, поэтому их имена стали известны только вечером 24 июня. Буквально за мгновения до начала в Санкт-Петербурге праздника «Алые паруса» стало известно, что вести его будут певица Алсу и шоумен Владимир Маркони. Именно они заменили Ивана Урганта, который до этого много лет оставался бессменным ведущим церемонии.После праздника, отгремевшего на Дворцовой площади, певица Алсу поделилась своими впечатлениями от мероприятия с «Пятым каналом». «Очень волнительно: прямой эфир, такое ответственное и грандиозное мероприятие, более сотни тысяч зрителей, миллионы телезрителей. Но мне кажется, что мы справились», — рассказала артистка.На необычной сцене с передвигающимися блоками и огромными 3D-экранами вышли Миа Бойко, Хабиб и GALIBRI& MAVIK. Они исполнили по несколько песен и произнесли небольшими напутственные речи. Ребятам посоветовали не дружить с людьми, которые заставляют их ощущать неуверенность, попросили не забывать о своём детстве и хорошо отпраздновать выпускной. Четвёртыми на сцену вышли одни из ранее заявленных хэдлайнеров: примерно в 22:30 Алсу и Владимир Маркони пригласили выступить зажигательную джипси-фолк-рок-группу The Hatters.