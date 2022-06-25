Анфиса Чехова объяснила, почему вернулась на родину: "Россия мне как мать"

Вадим Карасев

Анфиса Чехова вернулась в Россию с острова Бали, где она провела последние несколько месяцев. По словам телеведущей, она не собиралась сбегать и отрекаться от родины, которую, как и родителей, "не выбирают".

Несмотря на все сплетни о моей эмиграции, я никуда не сбежала и от родины не отреклась. <...> Патриот ли я? Нет. Потому что патриотизм в наше время — это, чаще всего, чувство превосходства над другими народами и твердое убеждение, что моя страна и национальность самые лучшие. А я не склонна делить людей и страны на хороших и плохих! <...> Мы не выбираем свое место рождения так же как отца и мать. И внутренне мы всегда привязаны к своим генам и традициям, как и к родителям! Но кто-то живет в одном доме с родителями всю жизнь, даже если это жизнь как у кошки с собакой, а кто-то переезжает от них, но сохраняет хорошие отношения!

Что бы ни происходило, мы сформированы нашими родителями! Но это не значит, что, любя их, я буду принижать и отвергать чужих родителей и искать в них недостатки! Так же и с Родиной. Мне многое нравится в России, многое не нравится, и я ценю все, что она мне дала. Но я никогда и ни за что не буду утверждать, что моя страна лучшая! Ровно как и не позволю унижать ее при мне. Так вот, я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания. Россия мне как мать. Я могу испытывать какие угодно чувства на ее счет, но на очень глубинном уровне я от нее неотделима.





Телеведущая отметила, что не исключает для себя возможности однажды переехать жить в другую страну, но не потому, что в России плохо, а потому что она "испытывает непреодолимую потребность к перемене мест".

Анфиса Чехова улетела на Бали вместе с сыном Соломоном после начала военной спецоперации на Украине, которую звезда осудила в соцсетях.

Ольга Петелина