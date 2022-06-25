Анфиса Чехова высказалась о своем патриотизме

Ведущая и актриса Анфиса Чехова вернулась в Россию, но не исключает, что уедет из нее. Уже несколько месяцев телеведущая Анфиса Чехова живет с сыном на Бали. Наследник даже оканчивал там школьный учебный год. Однако на днях она все-таки решила вернуться на родину. 44-летняя звезда телевидения поделилась с поклонниками новостью, что, несмотря на все сплетни о ее эмиграции, она вернулась в Москву. Тем не менее, Анфиса не исключает, что однажды может уехать из страны навсегда. «Я никуда не сбежала и от Родины не отреклась. Хотя не исключаю, что однажды, могу переехать жить в другую страну, но не от того что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту. Я считаю своим домом весь этот мир, и очень страдаю, когда меня ограничивают в передвижениях! Патриот ли я? Нет. Потому что патриотизм — это, прежде всего, чувство превосходства над другими народами, это твердое убеждение, что моя страна и национальность самые лучшие! А я не склонна делить людей и страны на хороших и плохих! Мы не выбираем свое место рождения так же как отца и мать. И внутренне мы всегда повязаны к своим генам и традициям, как и к родителям!», — написала экс-ведущая эпатажного шоу «Секс с Анфисой Чеховой» в блоге.«Мне много нравится в России, многое не нравится, но она навсегда в моей крови и ДНК. Но я никогда и ни за что не буду утверждать, что моя страна лучшая! Ровно, как и не позволю унижать ее при мне. Так вот, я не патриот, я просто родилась и выросла в России, она часть меня, в независимости от политики и условий проживания. Но только одной страны мне недостаточно! И я так часто путешествую и живу в других странах, потому что испытываю непреодолимую потребность к перемене мест, к новым впечатлениям и изучению разных традиций. Я за то, чтобы люди научились мирно разделять эту землю, которая абсолютно никому не принадлежит и одновременно принадлежит всем! Россия мне как мать… Я могу испытывать какие угодно чувства на ее счет, но на глубинном уровне я от нее неотделима», — поделилась чувствами актриса. Поклонники звезды поддержали ее мысли. «Прекрасный пост, Анфиса! А главное, честный»; «Правильно сказано, подписываюсь под каждым словом»; «Да, согласна! Не вижу смысла разделяться по странам или национальностям», — высказались в поддержку подписчики. Стоит отметить, что еще совсем недавно ведущая говорила, что не собирается приезжать в Россию в ближайшее время из-за отсутствия работы. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — говорила Чехова.