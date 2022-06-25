Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания

Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен поделилась секретом. 🖐Про наши желания💫.⠀ Часто люди хотят понять, почему у них не получается реализовать важные для них события, те или иные желания несмотря на то, что они прикладывают для этого массу усилий. Наши желания с точки зрения астрологии – это Венера, которая, кстати, не отходит от Солнца🌞 дальше, чем на 48° (для сравнения, максимально планета может отходить на 180°, кроме Венеры и Меркурия). О чем это говорит? О том, что наши мысли, чувства и желания всегда с нами и, зачастую, весьма субъективны. У каждого из нас Венера находится в определенном доме, знаке и делает какие-то аспекты. Это определяет то, как мы желаем, что для нас важно, как мы достигаем желаемого (влияние Марса). В естественном зодиаке Венера управляет Тельцом♉️ и вторым домом гороскопа — это наши ресурсы, то, что нам жизненно необходимо не только для реализации нашей задачи, но и в целом для выживания. То есть речь идет о наших реальных потребностях. Именно в этом часто кроется причина не реализации наших желаний. Венера еще управляет 7 домом (другие люди), мы часто «хотим» не свои желания, а чужие, так как не всегда осознаем свои личные потребности. Второй по силе знак Венеры – Рыбы♓️, знак ее экзальтации. А что такое Рыбы♓️ в контексте нашей темы? Это искренняя вера в то, что в нашей жизни это возможно, и, конечно, кармическая составляющая. Рыбы♓️ управляют 12 домом, это один из домов нашего кармического наследия, программного кода нашей Судьбы. ⚠️ Итак, ⠀⠀ Формула желания = осознание желания, как СВОЕЙ истинной потребности + вера, в то, что это возможно, а еще лучше, в то, что это уже ЕСТЬ. Это для рядовых ситуаций и желаний. ⠀⠀ Для более глобальных желаний, так называемых «судьбоносных» – третий компонент, а именно, знание своего сценарного коридора, то есть по судьбе ли реализация того или иного желания или нет. ⠀ ❓А вы всегда можете отличить свои желания от чужих?⠀
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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