Белый дом рассказал о нужде Киева в поставках советской военной техники
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Белый дом рассказал о нужде Киева в поставках советской военной техники

Белый дом рассказал о нужде Киева в поставках советской военной техникиПредставитель Белого дома Кирби заявил о нужде Киева в поставках советской военной техники

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что Киев до сих пор нуждается в поставках произведенной в советское время военной техники от западных стран, у которых она имеется. По его словам, США стараются сбалансировать военную помощь Украине таким образом, чтобы она получала как советские вооружения, так и современные, сообщает ТАСС.

Представитель американской администрации заявил, что в начале российской военной спецоперации на Украине основной задачей Запада было направлять украинским военным именно те системы, которыми они умеют пользоваться. Он отметил, что их потребность в таких вооружениях существует по сей день. Кирби также подчеркнул, что Вашингтон доволен объемами поставок техники своих союзников Киеву.

Он добавил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут бои в Донбассе, где, по мнению США, необходимо использование современной дальнобойной артиллерии, но налаживание их поставок потребует какого-то времени и вывода части украинских солдат из боевых действий для того, чтобы обучиться ее использованию.

Ранее репортер CBC News Нил Хауэр рассказал, что украинские военные чувствуют себя преданными своим руководством, думая, что их оставили умирать в безнадежных условиях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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