Binance запустит платформу для институциональных клиентов
Криптовалютная биржа Binance сообщила о запуске Binance Institutional. Торговая платформа сфокусируется на учреждения, семейные офисы, состоятельных частных лиц, майнеров, управляющих активами и хедж-фонды.
#Binance is launching #BinanceInstitutional, a new flagship platform for VIP and institutional users, in an effort to upgrade its institutional offerings and services.— Binance VIP and Institutional (@BinanceVIP) June 23, 2022
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Линейка продуктов Binance Institutional включает:
- маржинальную торговлю;
- использование внебиржевых платформ;
- алгоритмическое исполнение;
- услуги по управлению активами;
- стейкинг, сберегательные счета, доходное фермерство, автоинвестирование;
- систему рибейтов;
- субброкеридж;
- аналитику и отчетность по счету.
В Binance подчеркнули строгое соблюдение нормативных требований в каждой юрисдикции, где работает платформа.
Компания намерена получить сертификаты SOC 2 и ISO-27001 — набор стандартов, обеспечивающих доверие, безопасность, соответствие требованиям и аудит.
Напомним, в июне 2022 года CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса.
В апреле американское подразделение Binance в ходе seed-раунда собрало $200 млн при оценке в $4,5 млрд. На днях стало известно, что фирма намерена привлечь дополнительные $50 млн.
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