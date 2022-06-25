Binance запустит платформу для институциональных клиентов
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Binance запустит платформу для институциональных клиентов

Binance запустит платформу для институциональных клиентов


Криптовалютная биржа Binance сообщила о запуске Binance Institutional. Торговая платформа сфокусируется на учреждения, семейные офисы, состоятельных частных лиц, майнеров, управляющих активами и хедж-фонды.



Линейка продуктов Binance Institutional включает:


  • маржинальную торговлю;
  • использование внебиржевых платформ;
  • алгоритмическое исполнение;
  • услуги по управлению активами;
  • стейкинг, сберегательные счета, доходное фермерство, автоинвестирование;
  • систему рибейтов;
  • субброкеридж;
  • аналитику и отчетность по счету.

В Binance подчеркнули строгое соблюдение нормативных требований в каждой юрисдикции, где работает платформа.


Компания намерена получить сертификаты SOC 2 и ISO-27001 — набор стандартов, обеспечивающих доверие, безопасность, соответствие требованиям и аудит.


Напомним, в июне 2022 года CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса.


В апреле американское подразделение Binance в ходе seed-раунда собрало $200 млн при оценке в $4,5 млрд. На днях стало известно, что фирма намерена привлечь дополнительные $50 млн.


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По материалам: ForkLog

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