Binance запустит платформу для институциональных клиентов

Криптовалютная биржа Binance сообщила о запуске Binance Institutional. Торговая платформа сфокусируется на учреждения, семейные офисы, состоятельных частных лиц, майнеров, управляющих активами и хедж-фонды.

#Binance is launching #BinanceInstitutional, a new flagship platform for VIP and institutional users, in an effort to upgrade its institutional offerings and services.



