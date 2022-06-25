Binance запустит платформу для институциональных клиентов

Криптовалютная биржа Binance сообщила о запуске Binance Institutional. Торговая платформа сфокусируется на учреждения, семейные офисы, состоятельных частных лиц, майнеров, управляющих активами и хедж-фонды.

#Binance is launching #BinanceInstitutional, a new flagship platform for VIP and institutional users, in an effort to upgrade its institutional offerings and services.



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Линейка продуктов Binance Institutional включает:

маржинальную торговлю;

использование внебиржевых платформ;

алгоритмическое исполнение;

услуги по управлению активами;

стейкинг, сберегательные счета, доходное фермерство, автоинвестирование;

систему рибейтов;

субброкеридж;

аналитику и отчетность по счету.

В Binance подчеркнули строгое соблюдение нормативных требований в каждой юрисдикции, где работает платформа.

Компания намерена получить сертификаты SOC 2 и ISO-27001 — набор стандартов, обеспечивающих доверие, безопасность, соответствие требованиям и аудит.

Напомним, в июне 2022 года CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что криптозима является подходящим временем для найма новых сотрудников и дальнейшего развития бизнеса.

В апреле американское подразделение Binance в ходе seed-раунда собрало $200 млн при оценке в $4,5 млрд. На днях стало известно, что фирма намерена привлечь дополнительные $50 млн.

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