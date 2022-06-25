Биткоин-майнер Crusoe приобрел производителя энергосистем Easter-Owens
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Биткоин-майнер Crusoe приобрел производителя энергосистем Easter-Owens

Биткоин-майнер Crusoe приобрел производителя энергосистем Easter-Owens


Американская майнинговая компания Crusoe Energy Systems приобрела производителя модульных дата-центров и специализированных энергосистем Easter-Owens Electric.



Сумму сделки стороны не раскрыли.


Crusoe управляет приблизительно 100 модульными установками Digital Flare Mitigation для добычи биткоина. Они работают на энергии от сжигания факельного газа на нефтяных промыслах.


Согласно пресс-релизу, приобретение последовало после нескольких лет тесного сотрудничества фирм. С 2020 года производитель является основным поставщиком для майнинговой фирмы.


Предполагается, что интеграция Easter-Owens позволит Crusoe оптимизировать производстводство установок, их стоимость, качество и цепочки поставок. 


Поглощение также позволит быстрее выпускать прототипы новых устройств, считают в майнинговой компании.


Коллектив Easter-Owens в количестве около 70 сотрудников присоединится к команде Crusoe, которая насчитывает 172 человека.


Майнинговая фирма планирует дополнительно инвестировать в персонал, оборудование и технологии для повышения производительности приобретенного бизнеса. Компания также поддержит выполнение всех существующих сторонних заказов Easter-Owens.


Напомним, в апреле Crusoe привлекла $350 млн в ходе раунда финансирования Серии C.


Компания стала партнером нефтяного гиганта ExxonMobil в пилотном проекте по использованию факельного газа для майнинга биткоина.

# Экономика майнинг, сша, новости
По материалам: ForkLog

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