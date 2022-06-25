Бьянка пожаловалась на отсутствие работы

Певица Бьянка сидит без денег, на что пожаловалась. Белорусская и российская RnB-артистка столкнулась со сложностями в работе. Из-за пандемии и событий на Украине исполнительницу хита «Про лето» практически перестали приглашать на мероприятия. Артистка связывает это с отъездом состоятельных личностей. «Понимаю, что у многих нет средств. Короче, все, у кого есть деньги оплатить мои прекрасные выступления, куда-то уехали», — негодует звезда.Бьянка не скрывает, что сильно переживает по этому поводу, поскольку из-за долгого перерыва между концертами она начинает больше волноваться. В подкасте «НеДудь» на «Новом радио» знаменитость выразила надежду на лучшее. Ранее певица признавалась, что страдает паническими атаками. По ее словам, иногда приступы тревоги доводят ее до такого состояния, что ей страшно выходить из дома.