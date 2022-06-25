Бухынбалтэ боится шантажа и беспокоится за свои социальные сети

Вадим Карасев

После ссоры с Иваном Барзиковым и его отъезда у Кристины Бухынбалтэ нет ни одного свободного дня. Сперва у неё кто-то похитил драгоценности, а теперь её пытаются шантажировать мошенники и грозят взломать её аккаунты в социальных сетях. Крис о попытки вымогательств и шантажа решила рассказать в своём микроблоге. В данный момент Бухынбалтэ рассчитывает получить сочувствие от своих поклонников и привлечь к себе внимание.Однако после этого сама Кристина решила успокоить фанатов и сообщила, что шантажиста она не боится. Более того, девушка обратилась к знакомому хакеру и тот дал ей определённые советы, как лучше поступить в сложившейся ситуации.Однажды Крис уже пострадала из-за того, что её страницу взломали. В тот момент девушка ещё состояла в отношениях с Евгением Романовым. Нет ничего удивительного в том, что Бухынбалтэ сильно переживает по этому поводу, ведь всегда есть вероятность, что история может повториться. А может быть Кристине на самом деле есть что скрывать, поэтому её и начали шантажировать?