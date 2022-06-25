ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом

Певца Пьера Нарцисса не удалось достойно похоронить. Умерший от почечной недостаточности 45-летний Пьер Нарцисс спровоцировал грандиозный скандал на церемонии прощания. По замыслам бывшей жены исполнителя хита «Шоколадный заяц», с ним должны были проститься в траурном зале ЦКБ, а затем предать земле на одном из столичных кладбищ. Но с этим были категорически не согласны родственники уроженца Камеруна, которые считают, что ему место в семейном склепе на родине. Они даже прислали соответствующую бумагу в посольство своей страны в Москве. И соответственно, это требование было исполнено. Церемонию прощания вообще отменили по «техническим причинам», а пришедших поклонников, вооруженных букетами цветов, попросили разойтись. В результате чего некоторые перешли в своем негодовании на нецензурную брань, а затем отнесли букеты и венки к посольству Камеруна. Бывшая супруга Пьера Валерия Калачева у ЦКБ вообще не появилась, но позже прокомментировала ситуацию 360tv. «Это нонсенс, нештатная ситуация», — заявила Валерия. Ранее она признавалась, что у нее просто нет 700 тысяч рублей, чтобы отправить тело бывшего супруга в Камерун. Подобных скандалов на похоронах не было пока еще ни у одного представителя шоу-бизнеса. В настоящий момент известно, что вторая попытка проститься с уникальным во всех смыслах артистом будет предпринята в среду, 29 июня, в 12.00.