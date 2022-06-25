ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом

ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом

ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом
Певца Пьера Нарцисса не удалось достойно похоронить. Умерший от почечной недостаточности 45-летний Пьер Нарцисс спровоцировал грандиозный скандал на церемонии прощания. По замыслам бывшей жены исполнителя хита «Шоколадный заяц», с ним должны были проститься в траурном зале ЦКБ, а затем предать земле на одном из столичных кладбищ. Но с этим были категорически не согласны родственники уроженца Камеруна, которые считают, что ему место в семейном склепе на родине. Они даже прислали соответствующую бумагу в посольство своей страны в Москве. И соответственно, это требование было исполнено. Церемонию прощания вообще отменили по «техническим причинам», а пришедших поклонников, вооруженных букетами цветов, попросили разойтись. В результате чего некоторые перешли в своем негодовании на нецензурную брань, а затем отнесли букеты и венки к посольству Камеруна. Бывшая супруга Пьера Валерия Калачева у ЦКБ вообще не появилась, но позже прокомментировала ситуацию 360tv. «Это нонсенс, нештатная ситуация», — заявила Валерия. Ранее она признавалась, что у нее просто нет 700 тысяч рублей, чтобы отправить тело бывшего супруга в Камерун. Подобных скандалов на похоронах не было пока еще ни у одного представителя шоу-бизнеса. В настоящий момент известно, что вторая попытка проститься с уникальным во всех смыслах артистом будет предпринята в среду, 29 июня, в 12.00.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске
В Санкт-Петербурге прошел грандиозный праздник выпускников "Алые паруса"
В Санкт-Петербурге прошел грандиозный праздник выпускников "Алые
Максим Галкин показал постройневшую в Израиле Аллу Пугачеву в белых шортах
Максим Галкин показал постройневшую в Израиле Аллу Пугачеву в белых
Бьянка пожаловалась на отсутствие работы
Бьянка пожаловалась на отсутствие работы
Анфиса Чехова высказалась о своем патриотизме
Анфиса Чехова высказалась о своем патриотизме
Алсу заменила Урганта на празднике выпускников «Алые паруса»
Алсу заменила Урганта на празднике выпускников «Алые паруса»
ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом
ЧП: Похороны Шоколадного зайца – Пьера Нарцисса обернулись скандалом
«Она в коме, а ему все равно»: Терешкович говорит, что Солнцев оставил больную мать и уехал отдыхать
«Она в коме, а ему все равно»: Терешкович говорит, что Солнцев
В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»
В Норвегии повысили уровень террористической угрозы до «чрезвычайного»
Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой, добротой и дачным контентом (14 фото)
Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой,
Binance запустит платформу для институциональных клиентов
Binance запустит платформу для институциональных клиентов
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 4 игр из подписки Game Pass

Топ на сегодня

Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся странах
Путин обвинил Запад в циничном отношении к проблемам в развивающихся
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Азиза раскрыла, какие гонорары получают звезды за участие в телешоу
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Кадыров привел подтверждение деморализации украинских военных
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Добровинский рассказал, с кем хотел жить сын Кристины Орбакайте
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»
Европа отказалась верить объяснениям «Газпрома» по «Северному потоку»

Еще по теме

Прощание с Пьером Нарциссом пройдет в субботу в шикарном зале в Москве
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне
ЧП: Стало известно, от чего умер «Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс
Сестра Нарцисса захотела провести расследование смерти певца