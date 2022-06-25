Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой, добротой и дачным контентом (14 фото)
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Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой, добротой и дачным контентом (14 фото)

Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою. Вот не пойму, хорошо это или плохо?Листая раздел "рекомендуемое" в соцсетях, то можно ужаснуться от однообразия и тоски. Везде какие-то звезды, блогеры, обзорщики, одинаковые модели, которые так перемешались друг с другом, что в итоге непонятно, кто есть кто. То ли дело Дядя Юра - простой мужчина с Алтая, который просто радуется жизни на даче. На фоне вылизанных до идеальности аккаунтов его незамысловатая страничка выглядит, как глоток свежего воздуха. Он выкладывает фотографии просто ради прикола и делится своими дачными историями. Сам того не планируя, Дядя Юра постепенно становится знаменитостью. Ему удалось покорить аудиторию простотой, добротой, незатейливым юмором и дачным контентом.

Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою. Вот не пойму, хорошо это или плохо?


Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки. Цветы несу подарить соседке!

Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки. Цветы несу подарить соседке!
Началось…

Началось…
Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то же

Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то же
Отбиваю» налог и членские взносы за садовый участок. Кстати, я оказался монополистом! Ну нет укропа на базаре.

Отбиваю» налог и членские взносы за садовый участок
Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже!

Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже!
Не повторяй моих ошибок! Не трать время на борьбу с облысением. Гены не обманешь. У лысых много преимуществ… Ленин, Нагиев, Бондарчук и т.д.

Не повторяй моих ошибок!
Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках. На зиму хватит… а там видно будет.

Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках
КЛУБничных ВАМ выходных. А я пошёл помогать жене варить варенье

КЛУБничных ВАМ выходных
Бассейн превращает «огород» в «дачу»

Бассейн превращает «огород» в «дачу»
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По материалам: триникси

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Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой, добротой и дачным контентом (14 фото)
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