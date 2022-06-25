Дядя Юра - новый герой соцсетей, который покорил аудиторию простотой, добротой и дачным контентом (14 фото)

Вадим Карасев

Листая раздел "рекомендуемое" в соцсетях, то можно ужаснуться от однообразия и тоски. Везде какие-то звезды, блогеры, обзорщики, одинаковые модели, которые так перемешались друг с другом, что в итоге непонятно, кто есть кто. То ли дело Дядя Юра - простой мужчина с Алтая, который просто радуется жизни на даче. На фоне вылизанных до идеальности аккаунтов его незамысловатая страничка выглядит, как глоток свежего воздуха. Он выкладывает фотографии просто ради прикола и делится своими дачными историями. Сам того не планируя, Дядя Юра постепенно становится знаменитостью. Ему удалось покорить аудиторию простотой, добротой, незатейливым юмором и дачным контентом.Написали, что мой аккаунт, как песня чукчи, что вижу — то пою. Вот не пойму, хорошо это или плохо?Мы все разные… Кого-то радуют вершки, а дачников — корешки. Цветы несу подарить соседке!Началось…Если вы смотрите в одну сторону, то это не значит что вы видите одно и то жеОтбиваю» налог и членские взносы за садовый участок. Кстати, я оказался монополистом! Ну нет укропа на базаре.Моё открытие дня: на фото лёжа, меньше морщин на роже!Не повторяй моих ошибок! Не трать время на борьбу с облысением. Гены не обманешь. У лысых много преимуществ… Ленин, Нагиев, Бондарчук и т.д.Рубль дешевеет, доллар-евро дорожает. А я свою капусту храню в банках. На зиму хватит… а там видно будет.КЛУБничных ВАМ выходных. А я пошёл помогать жене варить вареньеБассейн превращает «огород» в «дачу»Вот так цветут чипсы!!!Первый раз в этом году подстриг газон! Сюрприз для любимой супругиМИР, ТРУД, МАЙСегодня Всемирный День Вегетарианства. С уважением отношусь к тем, кто смог сделать такой выбор