Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности

Дочка ведущей Розы Сябитовой, Ксения рассказала о своих проблемах. Дочь соведущей программы Первого канала «Давай поженимся!» Розы Сябитовой Ксения через считаные недели сделает ее бабушкой. Ксения Сябитова ждет первенца и находится на последних сроках беременности. В микроблоге будущая мама рассказала о своем самочувствии. Ксения Сябитова призналась, что третий триместр беременности выдался для нее самым легким.«Для меня третий триместр стал самым лучшим, так как появилась активность, чувствую себя горной козочкой. Успела побывать на всех днях рождениях до родов, что даже сама удивляюсь своей гиперактивности. Даже мои подруги говорят, что не похожа я на беременную, которой уже скоро рожать. Самочувствие отличное, ноги не отекают, как у большинства беременных», — поделилась Ксения Сябитова. Публикацию беременная дочь Розы Сябитовой сопроводила снимком, на котором показала свой увеличившийся животик. Ксения Сябитова облачилась в платье нежнейшего пудрового оттенка с цветочным принтом, которое акцентировало изменившиеся формы будущей мамы.