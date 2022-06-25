Дорогу на улице Олонской восстанавливают в Иркутске

На улице Олонской в Иркутске восстанавливают дорогу. Специалисты устраняют деформацию асфальта (пучины): вскрывают покрытие и производят выемку грунта экскаватором. Затем выполняют отсыпку крупным щебнем и щебеночно-песочной смесью. Работы проводит МУП «ИркутскАвтодор», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Пучины на улице Олонской планируют устранить до конца июня. Движение на отремонтированных участках открывают сразу, чтобы происходило естественное уплотнение покрытия.

На дорогах Иркутска продолжается ямочный ремонт. С помощью машин БЦМ проведены работы на улицах Левый берег Каи, Ломоносова, 15-й Советский переулок, на перекрестке Трактовой и Генерала Доватора, на бульваре Гагарина и съезде с улицы Олега Кошевого на Трактовую.