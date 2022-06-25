Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице
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Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице

Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице

Двое пассажиров, мужчины 1955 и 1957 годов рождения, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба в Иркутске, скончались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло днем 25 июня, полицейские выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, уходя от столкновения с другой машиной, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево.

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По материалам: irk

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