Двое мужчин, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба, скончались в больнице

Двое пассажиров, мужчины 1955 и 1957 годов рождения, пострадавших в ДТП на Рабочего Штаба в Иркутске, скончались в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло днем 25 июня, полицейские выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, уходя от столкновения с другой машиной, водитель автомобиля «Волга» съехал с проезжей части и врезался в дерево.