Escape Academy перенесена на июль, она выйдет в Game Pass
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Escape Academy перенесена на июль, она выйдет в Game Pass

Escape Academy перенесена на июль, она выйдет в Game Pass


Разработчики Escape Academy в мае обьявили о планах выпустить проект на приставках Xbox, при этом сразу после релиза игра должна попасть в Game Pass. Датой релиза называли 28 июня, но, как стало известно сегодня, игра не выйдет в срок.

Разработчики игры Escape Academy сообщили, что откладывают релиз на 2 недели — до 14 июля, в этот день игра выйдет на Xbox и попадёт в Game Pass.

Напомним, что Escape Academy — это игра, в которой предстоит оказаться в академии побега. Игрок должен будет решать различные головоломки, искать выходы из комнат, взламывать серверы, знакомиться с другими учениками в академии и различными колоритными личностями. В игре есть кооператив на двух человек.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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