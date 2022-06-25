Escape Academy перенесена на июль, она выйдет в Game Pass

Вадим Карасев





Разработчики Escape Academy в мае обьявили о планах выпустить проект на приставках Xbox, при этом сразу после релиза игра должна попасть в Game Pass. Датой релиза называли 28 июня, но, как стало известно сегодня, игра не выйдет в срок.

Разработчики игры Escape Academy сообщили, что откладывают релиз на 2 недели — до 14 июля, в этот день игра выйдет на Xbox и попадёт в Game Pass.

Напомним, что Escape Academy — это игра, в которой предстоит оказаться в академии побега. Игрок должен будет решать различные головоломки, искать выходы из комнат, взламывать серверы, знакомиться с другими учениками в академии и различными колоритными личностями. В игре есть кооператив на двух человек.