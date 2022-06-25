Фигуристка Загитова сменила коньки на боксерские перчатки и вышла на ринг против чемпиона мира
20-летняя фигуристка Алина Загитова — первая и пока единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Раз на льду завоевывать больше нечего, то она решила отправиться на ринг.
Причем сразу же с боксером, титулованным в этом виде соревнований не меньше, чем Загитова в фигурном катании. Ее противником стал Олег Саитов — трехкратный чемпион России, двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и чемпион мира по боксу.
Однако это не бой, а мастер-класс по боксу в рамках Дня московского спорта в Лужниках. Саитов сначала дал рекомендации по технике боя, а потом отбивался от Алины, которая била с явным энтузиазмом.
Интересно, что ведущий перепутал Загитову с другой девушкой и назвал ее Камилой Валиевой, чемпионкой в командном турнире. Даже когда Алина вышла на ринг, он снова назвал ее Камилой.
Напомним, что ранее Загитова бросила вызов чемпиону мира по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберту Батыргазиеву. Однако боксер отказался от поединка, за что получил от Алины порцию уничижительной иронии.