Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Французам предложили сидеть дома для экономии газа

Французам предложили сидеть дома для экономии газаBFM TV: обозреватель Педраззи предложил вернуть французов на удаленку для экономии газа

Экономический обозреватель BFM TV Стефан Педраззи предложил гражданам страны вернуться на удаленную работу, чтобы пережить предстоящую зиму в условиях сокращения поставок российского газа.

Как пояснил Педраззи, возобновление дистанционной работы на первый взгляд кажется невыгодным из-за затрат энергии на отопление и освещение. Однако, напомнил он, когда французы сидели дома в карантин на фоне распространения коронавируса, потребление электроэнергии в стране снизилось на пять процентов.

Кроме того, рассматриваются варианты о сдвиге рабочих часов для выравнивания пиковой загруженности по утрам и вечерам. Не исключается вариант реорганизации на производствах, потребляющих большие объемы энергии для их сокращения.

Педраззи предупредил, что угроза дефицита газа во Франции вполне реальна, даже если правительство это не афиширует.

17 июня газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Позже министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше уточнила, что импорт газа из России во Францию сократился, но не остановлен. «Мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах», — пояснила она.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Астролог Лариса Андерсен рассказала, как выполнить свои желания
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Дочь Розы Сябитовой рассказала проблемах в своей беременности
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Французам предложили сидеть дома для экономии газа
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как оружия
Пушков ответил на слова Бербок об использовании Россией голода как
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб
МегаФон: каждая пятая атакованная хакерами компания получила
Бухынбалтэ боится шантажа и беспокоится за свои социальные сети
Бухынбалтэ боится шантажа и беспокоится за свои социальные сети
Волшебный холодильник с сюрпризом
Волшебный холодильник с сюрпризом
Финансовый гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов будет поголовная смена гражданства»
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва: «Не думаю, что у спортсменов
Биткоин-майнер Crusoe приобрел производителя энергосистем Easter-Owens
Биткоин-майнер Crusoe приобрел производителя энергосистем Easter-Owens
Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
Солянка из интересных ретро-снимков (15 фото)
В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием
В Иркутске наградили 385 выпускников, окончивших школу с отличием

Топ на сегодня

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном биткоина
Команда Avalanche представила браузерный кошелек и мост с блокчейном
Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову
Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову
Юрий Николаев: «Не могу выехать за границу. Ну, и наплевать на санкции, у нас большая страна!»
Юрий Николаев: «Не могу выехать за границу. Ну, и наплевать на
Правила дорожного движения признали сложными
Правила дорожного движения признали сложными

Еще по теме

Порошенко предложили перенести летние каникулы на зиму для экономии
Тотальная экономия: сколько газа используют в Украине
Украинцев попросили затянуть газовые пояса
В России на предстоящую зиму запасли 72,1 миллиарда кубометров газа