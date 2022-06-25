Гадание по облакам
Сегодня, 07:40 Вадим Карасев
Гадать можно разными способами, в том числе и по облакам. Сила природы поможет ответить на насущные вопросы, а Вселенная обязательно даст подсказку, с помощью которой удастся привлечь в жизнь благополучные перемены.
Узнать о том, что ждет в ближайшем будущем, поможет наблюдательность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отвлечься от бытовой рутины, выйти на улицу и посмотреть на облака. Их форма, размер и цвет помогут определиться с дальнейшими шагами и не упустит значимых событий в жизни. Для гадания потребуется малость: задумать вопрос и посмотреть на небо, чтобы получить точный вопрос.
Гадание по цвету облаков
Светлые облака, движущиеся навстречу, сулят благоприятное разрешение проблем и отвечают однозначное «да» на задуманный вопрос.
Если облака темные и идут навстречу со спины, то планы никому не рассказывают. На пути встретятся завистники или недоброжелатели, которым нельзя давать шанс испортить задумку.
Белый цвет облаков означает, что дело завершится победой, проблемы разрешатся быстро и препятствий на пути не будет.
Зеленоватые облака — удача не покинет, особенно если речь идет о личной жизни и поиске второй половинки.
Облака темного цвета сулят неудачи в случае халатного отношения к делам.
Грозовое облако — воплощать в жизнь задуманное рано. Дела будут срываться и на пути встанут неожиданные препятствия. С делом лучше повременить и получше подготовиться.
Фиолетовое облака указывает на то, что в делах помогут близкие друзья или на пути встретится человек, обличенный властью. Он даст ценный совет.
Розовые облака — скорые перемены к лучшему. Задуманное можно смело воплощать в жизнь.
Серебристые облака сулят исполнение мечты.
Оранжевый цвет облаков указывает на скорое расставание с важным человеком. Однозначного ответа на вопрос нет — принимать решения нужно в зависимости от обстоятельств.
Желтые облака — много ссор и дурных мыслей, которые будут мешать воплощению задуманного.
Гадание по основным формам облаков
Кит или дельфин — впереди ждет сложное дело, справившись с которым, вопрошающий получит достойную награду.
Дракон — пришло время решительных действий. Перемены стоят на пороге — их нужно впустить в жизнь.
Птица — приятные вести, скорые путешествия, интересные знакомства.
Человек — надежный друг, на которого можно положиться доверить ему свои тайны.
Кошка — пришла пора проявить свои таланты, принимать неординарные решения и проторить собственную дрогу к успеху.
Собака — верные друзья, судьбоносная встреча и долгожданные романтические отношения.
Дом — пора сделать что-то для семьи и возобновить ранее отложенные по дому работы. Также такое облако указывает на поддержку со стороны родственников.
Ключ — решить вопросы помогут знания, получить которые важно здесь и сейчас. Облако говорит о необходимости развития и покорения новых вершин.
По материалам: dailyhoro.ru