Гадание по облакам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гадание по облакам

Гадание по облакам

Гадать можно разными способами, в том числе и по облакам. Сила природы поможет ответить на насущные вопросы, а Вселенная обязательно даст подсказку, с помощью которой удастся привлечь в жизнь благополучные перемены.


Узнать о том, что ждет в ближайшем будущем, поможет наблюдательность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отвлечься от бытовой рутины, выйти на улицу и посмотреть на облака. Их форма, размер и цвет помогут определиться с дальнейшими шагами и не упустит значимых событий в жизни. Для гадания потребуется малость: задумать вопрос и посмотреть на небо, чтобы получить точный вопрос.

Гадание по цвету облаков


Светлые облака, движущиеся навстречу, сулят благоприятное разрешение проблем и отвечают однозначное «да» на задуманный вопрос.
Если облака темные и идут навстречу со спины, то планы никому не рассказывают. На пути встретятся завистники или недоброжелатели, которым нельзя давать шанс испортить задумку.
Белый цвет облаков означает, что дело завершится победой, проблемы разрешатся быстро и препятствий на пути не будет.
Зеленоватые облака — удача не покинет, особенно если речь идет о личной жизни и поиске второй половинки.
Облака темного цвета сулят неудачи в случае халатного отношения к делам.
Грозовое облако — воплощать в жизнь задуманное рано. Дела будут срываться и на пути встанут неожиданные препятствия. С делом лучше повременить и получше подготовиться.
Фиолетовое облака указывает на то, что в делах помогут близкие друзья или на пути встретится человек, обличенный властью. Он даст ценный совет.
Розовые облака — скорые перемены к лучшему. Задуманное можно смело воплощать в жизнь.
Серебристые облака сулят исполнение мечты.
Оранжевый цвет облаков указывает на скорое расставание с важным человеком. Однозначного ответа на вопрос нет — принимать решения нужно в зависимости от обстоятельств.
Желтые облака — много ссор и дурных мыслей, которые будут мешать воплощению задуманного.

Гадание по основным формам облаков


Кит или дельфин — впереди ждет сложное дело, справившись с которым, вопрошающий получит достойную награду.
Дракон — пришло время решительных действий. Перемены стоят на пороге — их нужно впустить в жизнь.
Птица — приятные вести, скорые путешествия, интересные знакомства.
Человек — надежный друг, на которого можно положиться доверить ему свои тайны.
Кошка — пришла пора проявить свои таланты, принимать неординарные решения и проторить собственную дрогу к успеху.
Собака — верные друзья, судьбоносная встреча и долгожданные романтические отношения.
Дом — пора сделать что-то для семьи и возобновить ранее отложенные по дому работы. Также такое облако указывает на поддержку со стороны родственников.
Ключ — решить вопросы помогут знания, получить которые важно здесь и сейчас. Облако говорит о необходимости развития и покорения новых вершин.
# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный порядок
Путин: Участники "БРИКС плюс" выступили за многополярный
Гадание по облакам
Гадание по облакам
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Россиянам назвали указывающий на перезрелость клубники признак
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и лицемерие в шоу-бизнесе
Сергей Пенкин про обиду на Пугачеву, нежелание иметь детей и
Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не стоит надевать в жару
Какого стиля одежды следует придерживаться офисному работнику, что не
Когда ожидать летнюю крупную распродажу игр на Xbox
Когда ожидать летнюю крупную распродажу игр на Xbox
Китай выразил протест США из-за полета американского военного самолета у Тайваня
Китай выразил протест США из-за полета американского военного
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
Ведущие проекта решили выставить за ворота самую скучную пару
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
В России прокомментировали иск Украины в ЕСПЧ из-за спецоперации
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Мнение: CBDC угрожают стейблкоинам, а не биткоину
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение и карма
Зачем приходят в мир люди, рожденные в июле, какое их предназначение
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области
На выходных синоптики обещают грозы и дожди в Иркутской области

Топ на сегодня

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о жизни, несправедливости и детстве»
Кудрявцева показала трогательную переписку с Шатуновым: «Говорили о
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
Нефтяным компаниям передали пожелание Байдена по бензину
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
VPS: правильный выбор с учетом целей и поставленных задач
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge
Clarity Boost теперь доступна всем игрокам в Microsoft Edge

Еще по теме

Гадание по цвету неба на удачу в делах
Гадание на пиковых картах на судьбу
Крещенские народные гадания: как гадать в 2022 году
Гадание по книге: как прочесть судьбу