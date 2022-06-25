Германия призвала G7 продолжить финансирование проектов по ископаемому топливу
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Германия призвала G7 продолжить финансирование проектов по ископаемому топливу

Германия призвала G7 продолжить финансирование проектов по ископаемому топливуBloomberg: ФРГ призвала G7 не прекращать финансирование проектов по ископаемому топливу

Германия призвала страны «большой семерки» (G7) продолжить финансирование зарубежных проектов по ископаемому топливу и отказаться от обязательств о его прекращении к концу 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Проект документа ФРГ гласит, что страны должны признать необходимость поддержки инвестиций государством в газовый сектор в условиях текущего энергетического кризиса.

Текст обращения еще обсуждается и может быть изменен перед началом саммита G7. Отмечается, что предложение Берлина не поддерживает Великобритания. Италия, по информации источников агентства, «активно не выступает против проекта», однако представитель итальянского правительства опроверг эту информацию, указав, что Рим также выскажется против продолжения финансирования.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» на предстоящем саммите в Германии обсудят возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите уделят внимание новом вызовам мировой экономики, ставшие результатом военных действий на Украине.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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