Инсайдер: Skull & Bones покажут в июле и объявят дату релиза
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Инсайдер: Skull & Bones покажут в июле и объявят дату релиза

Инсайдер: Skull & Bones покажут в июле и объявят дату релиза


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщил, что получил некоторую информацию о пиратском экшене Skull & Bones от Ubisoft. После анонса игры в 2017 году про нее практически не говорили. А слухи и инсайдеры отмечали, что проект несколько раз перезапускали.

Том Хендерсон сообщает, что Skull & Bones покажут в июле, на неделе, которая начинается с 4 июля. Что именно покажут инсайдер не знает, но он уверен, что это будет точная дата релиза проекта и геймплей. Напомним, ранее появлялась информация, что с момента первой демонстрации игра Skull & Bones сильно изменилась.

Недавно игра Skull & Bones получила рейтинг в Бразилии, при этом только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Ходят слухи, что версии проекта для Xbox One и Playstation 4 отменили.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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